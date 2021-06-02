В Башкирии уже год ищут 55-летнего Илгиза Гильмутдинова
02.06.2021 | Новости | Комментариев нет|
В селе Месягутово Дуванского района Башкирии пропал без вести 55-летний Илгиз Гильмутдинов. Он не выходит на связь с 11 мая прошлого года.
Приметы: обычное телосложение, рост около 170 см, карие глаза, темные волосы, размер обуви 39-40. Особые приметы: на голове имеется шрам 2-5 см. Мужчина был одет в ветровку черного цвета и темные спортивные брюки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по тел. 8 (34798) 3-13-02, 8 (34798) 3-14-53, 8 (34798) 3-14-58, 02 или по адресу (инд. 452530) респ. Башкортостан Дуванский район с. Месягутово ул. Коммунистическая, 28 ОМВД России по Дуванскому району.
пресс-служба МВД Башкирии
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.