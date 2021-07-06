В Башкирии выявили 178 пациентов с COVID-19, пятеро скончались
06.07.2021 | Новости | Комментариев нет|
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией следит за развитием эпидемиологической ситуации в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки выявили ещё 178 заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных за всё время пандемии достигло 42 168. С выздоровлением выписали всего 24 человека за сутки (за всё время пандемии – 39 228). Скончались ещё пятеро (620).
В общем по России ситуация так же всё ещё остаётся напряжённой. За сутки коронавирус выявили у 24 353 человек (5 635 294), выздоровели – 14 540 (5 083 441), скончались – 654 (138 579), одновременно болеют – 413 274.