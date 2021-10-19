В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
19.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Глава Башкортостана внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Согласно новой редакции документа, с 25 октября взрослые жители смогут посетить розничные рынки только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. С 1 декабря такие же документы нужно предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, профилактории, пансионаты и дома отдыха.
Продолжают действовать и введённые ранее ограничения. При этом кроме сертификатов или справок, жители должны предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность.