В Башкирии стартует Всероссийская перепись населения
Росстат дал старт Всероссийской переписи населения. Нынешняя кампания впервые пройдет в цифровом формате.
Граждане, помимо традиционного опроса, могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги», в МФЦ и на стационарных участках. В том числе людей будут спрашивать, какими языками они пользуются в повседневной жизни.
У участников переписи также выяснят, как они добираются до работы – этот вопрос решили задавать с учетом роста мобильности населения и появления новых форм занятости. Также изменились формулировки вопросов об образовании. В муниципалитетах Башкирии проходят заседания комиссий по переписи населения. В Шаранском районе полностью готовы к кампании.
Всероссийская перепись должна была пройти еще год назад, но была перенесена. Первые итоги кампании подведут в декабре. Окончательные результаты переписи будут представлены до конца следующего года.