В Башкирии снова выросло число больных коронавирусом, всего выявлено более 56 тысяч
28.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Башкирии общее количество всех зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло новой отметки. По данным оперативного штаба РБ, за весь период пандемии выявлено 56 144 больных.
В их число входят 303 человека, у которых коронавирус был обнаружен за минувшие сутки. Также за это время по выздоровлению выписано 80 пациентов, а за все время количество выздоровлений составило 51 667.
Однако неумолимо растет и число погибших от коронавируса. По информации на 28 августа, в республике скончались в общей сложности 1 072 человек, из них за сутки коронавирус унес жизни 14 пациентов.