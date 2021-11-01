В Башкирии сельхозработникам вручили госнаграды и автомобили
Ключи от новых автомобилей получили сегодня лучшие аграрии республики. В Уфе чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Глава региона также вручил государственные награды тем, кто не первый год посвящает себя развитию отрасли. Широких торжеств из-за ограничительных мер не получилось, но героев жатвы, как и ежегодно, отметили за нелегкий труд.
Первый собственный автомобиль и не в кредит. Такого подарка студент аграрного Эдуард Зубаиров не ожидал. За рулем комбайна он отработал 4 уборочные кампании. И таких молодых тружеников среди награждаемых сегодня двое. Узнав о конкурсе, пришлось в прямом смысле попотеть.
Я старался, выполнил наилучший результат среди студентов-комбайнеров. Стал обладателем машины. Мой результат – свыше 12 тысяч центнеров зерна было намолочено.
Эдуард Зубаиров, студент Башкирского аграрного университета
Ключи от новых внедорожников получили 20 сельхозработников. Лучших определяли в 10 номинациях. Ежегодный конкурс набирает обороты: в этом сезоне состязались порядка 500 аграриев. Каждый день их результаты отслеживались на специальном сайте. Насих Абдуллин работает комбайнером 12 лет, и его личный результат в этом году – 5300 тонн намолота.
Сначала не поверил, потом действительно, оказывается, первое место. Буду пользоваться, это же подарок. Планов продать нет. Может, дочерям отдам.
Насих Абдуллин, комбайнер сельхозпредприятия «Урожай»
Из-за аномальной жары в этом году аграрии республики потеряли почти половину урожая. В сравнении с 2020-м годом он составил 52 процента, это порядка 2 миллионов тонн культур. Тем не менее Башкортостан вошёл в десятку лидеров по объему закупленной техники и занял 3 место по объемам поступления машин в лизинг среди российских регионов. Да и сами труженики отмечают, что на современном транспорте и работать приятнее – сейчас включить музыку или кондиционер в комбайне не проблема.
Засуха ударила, но самое главное, что мы продолжаем делать, – техмодернизация сельского хозяйства. Наши селяне благодаря нашим субсидиям купили техники на 10 миллиардов рублей. В этом году уже на 8,5. Новая техника – это другая экономика, вот на это направлены наши усилия.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сегодня мы видим, что 20 лучших комбайнеров, трактористов получают из рук главы автомобили в личное пользование. Это благодарность парням за то, что они круглосуточно трудятся.
Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства
Также сегодня в Колонном зале Минсельхоза из рук главы республики ордена, медали, грамоты и звания получили 37 работников отрасли. 5 муниципалитетов отметили за высокие показатели в производстве сельхозпродукции. За качеством молочных товаров Гульнара Алексеева следит 33 года – в копилке многочисленных наград медали еще не было.
Не знаю, что сказать, рада, что доверили такую награду. Всегда поддерживает и Радий Фаритович, и Минсельхоз, оказывают нам помощь.
Гульнара Алексеева, приёмщик молочного сырья Месягутовского молочноконсервного комбината
Свою почетную грамоту Рита Самигуллина – руководитель Мелеузовского колледжа – посвятила отцу. Учебное заведение за время работы выпустило порядка 15 тысяч специалистов для аграрного комплекса.
Отец всю жизнь проработал в сельском хозяйстве, ценил сельский труд. Он был бывшим председателем колхоза. Заставлял нас работать, учил труду. Это награда и его награда.
Рита Самигуллина, директор Мелеузовского многопрофильного профессионального колледжа
Отрасль стала одной из самых привлекательных для бизнеса. На данный момент активно реализуется 69 крупных инвестпроектов, благодаря которым создали 1200 новых рабочих мест. И хотя из-за пандемии чествование аграриев прошло без пышных торжеств, в свой профессиональный праздник труженики поля не остались без должного внимания к их нелегкому труду.