В Башкирии самое холодное село вновь удивило рекордными морозами

magictr | 03.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Самое холодное село Башкирии вновь удивило рекордными морозами. Местные жители села Уткалево Белорецкого района рассказали о холоде.

В Башкирии самое холодное село вновь удивило рекордными морозами

Сегодня, 3 ноября, рано утром столбик термометра в этом селе показал -18°С. При этом в среднем по республике температура воздуха опустилась до -5°С.

Местные жители отмечают, что к таким морозам привыкли. Село расположено между гор, поэтому туда часто спускаются холодные массы воздуха. В зимнее время года в селе достигает температура до -40°С.

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