В Башкирии самое холодное село вновь удивило рекордными морозами
03.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Самое холодное село Башкирии вновь удивило рекордными морозами. Местные жители села Уткалево Белорецкого района рассказали о холоде.
Сегодня, 3 ноября, рано утром столбик термометра в этом селе показал -18°С. При этом в среднем по республике температура воздуха опустилась до -5°С.
Местные жители отмечают, что к таким морозам привыкли. Село расположено между гор, поэтому туда часто спускаются холодные массы воздуха. В зимнее время года в селе достигает температура до -40°С.