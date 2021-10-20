В Башкирии разыскивают пропавшую больше месяца назад 26-летнюю Альфину Нуриеву
20.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В селе Новокулево Нуримановского района Башкирии пропала без вести 26-летняя Альфина Нуриева. Девушку ищут полтора месяца – она не выходит на связь с четвертого сентября.
Приметы: худощавая, рост около 165 см, светлые волосы, на вид около 25 лет. Во что была одета девушка – не сообщается.
В поисках Альфины Нуриевой принимают участие местные волонтеры. Телефоны для связи: 8 (996) 106 56 69, 8 (927) 969 89 19.