В Башкирии разъяснили новые коронавирусные ограничения
Радий Хабиров подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности. Ситуация с коронавирусом в Башкирии становится всё напряженнее. Постепенно ограничительные меры вновь возвращаются, так как темпы вакцинации в республике значительно замедлились, а регион бьёт собственные антирекорды по заболевшим. Информационное агентство «Башинформ» рассказало про семь главных ограничительных правил.
1. Какие приняли меры? Все закрывается?
Ничего не закрывается и не планируется закрывать, все работают как работали. Но с понедельника, 4 октября, посещать некоторые заведения можно будет, только предъявив действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный результат методом ПЦР. Касается это тех, кто старше 18 лет, потому что несовершеннолетних пока не прививают. Вот график:
С 4 октября (понедельник): Государственные музеи, выставки и библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома и дворцы культуры, массовые физкультурные, спортивные мероприятия, ночные клубы, дискотеки. Организации дополнительного образования перейдут на дистанционные формы обучения.
С 12 октября (вторник): Торговые центры, частные музеи, выставки и библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома и дворцы культуры, междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан».
С 18 октября (понедельник): Салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита при количестве посадочных мест 50 и более.
Важное уточнение: справка об отрицательном результате ПЦР не будет действовать для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, домов и дворцов культуры, ночных клубов, дискотек, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий!
Администрации городов и районов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки смогут вносить свои локальные меры.
2. Для чего это нужно?
Поднять темпы вакцинации. Перед регионом стоит задача вакцинировать 80% взрослого населения, а привились пока только 50%. Коллективного иммунитета нет, люди болеют все тяжелее, инкубационный период все короче, все больше и больше заражаются дети.
С начала пандемии от коронавируса в Башкирии умерли 1 615 человек, в том числе 1341 — старше 60 лет. По словам врачей, люди начали болеть тяжелее, особенно те, у кого нет прививки, а в реанимации и на ИВЛ и вовсе нет ни одного вакцинированного.
3. Только прививка или справка? А у меня медотвод.
По рекомендации Роспотребнадзора в списке документов нет справки о медотводе, а ПЦР принимают не везде. По мнению экспертов, люди, которые имеют медицинский отвод, уже подвержены тяжелому течению болезни, а люди с отрицательным ПЦР одновременно могут быть и переносчиками, и заразиться.
4. Разве так ограничивать права людей законно?
Да, это законно и все документы есть в свободном доступе.11 мая 2020 года Владимир Путин подписал Указ, которым дает губернаторам право вводить или отменять некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Это же прописано в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Кто и как будет следить за исполнением правил?
Отвечает сама организация – на входе должен будет стоять специальный человек.
Первое время на входе в заведения нужно будет показывать справку или сертификат о вакцинации. Сейчас в Минцифры Башкирии разрабатывают сервис, позволяющий считывать QR-коды, а также получать их тем, кто пока прошел только первый этап вакцинации. На все про все ведомству нужна примерно неделя.
Сотрудники Роспотребнадзора, МВД и республиканских органов власти будут регулярно организовывать выездные проверки. Нарушителям грозят огромные штрафы до 300 тысяч рублей или приостановление работы.
6. Нужно ли будет показывать сертификат при посадке на самолет или поезд?
Нет, пока не нужно, но, если ситуация будет усугубляться, власти будут принимать новые меры.
7. Такие меры уже были летом и их быстро отменили. Сейчас будет так же?
Действительно, в июне власти анонсировали аналогичные меры, но переносили их с недели на неделю, а потом и вовсе отменили. Но тогда ситуация была другой.
Во-первых, летом пошел большой поток желающих вакцинироваться – вспомните часовые очереди в прививочных пунктах.
Во-вторых, летом традиционно болеют меньше.
И в-третьих, осенью больше социальных связей — люди массово возвращаются с отпусков, дети и подростки идут на учебу, но темпы вакцинации падают, а впереди еще и грипп.
Перед сложной зимой власти готовы на непопулярные решения и подкручивание гаек ради всеобщего иммунитета. Поэтому нужно следить за графиком заболеваемости — решения будут принимать только на его основе.