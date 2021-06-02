В Башкирии пропала без вести 71-летняя женщина с потерей памяти
02.06.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Бирске пропала без вести 71-летняя Нина Мелехина. В пятницу, 28 мая, она ушла из дома и не вернулась. Женщина страдает потерей памяти, поэтому важно найти ее как можно быстрее.
Приметы: обычное телосложение, рост около 165 см, карие глаза, седые волосы. Женщина была одета в бриджи серого цвета и черную толстовку с капюшоном.
Поисками Нины Мелехиной занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 781 93 34, 8 (800) 700 54 52 или 02.