В Башкирии пропал 49-летний Рафаил Ахмеджанов
27.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
В селе Комсомольск Учалинского района пропал без вести 49-летний Рафаил Ахмеджанов. Мужчина не выходит на связь целую неделю – его ищут с 18 октября.
Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение среднее, темные с проседью волосы, голубые глаза. Рафаил Ахмеджанов был одет в джинсы темно-синего цвета, черную кожаную куртку, желтую футболку и черно-коричневые туфли.
Имеющуюся информацию просим сообщить волонтерам по телефону 8 (800) 700 54 52.