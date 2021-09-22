В Башкирии пройдет XXI Международный Аксаковский праздник
Живой микрофон, фольклор и сказки. В Башкирии состоится 21-й Международный Аксаковский праздник. В этом году со дня рождения именитого писателя отмечается 230 лет.
Праздничная программа в городе обещает быть насыщенной. Так, 24 сентября во всех школах республики пройдёт Аксаковский урок. Мемориальный дом-музей Сергея Аксакова откроет свои двери посетителям специализированных выставок, приуроченных к юбилею мемориального здания. А на Пушкинской аллее в Уфе планируется традиционное возложение цветов к памятникам Сергею Аксакову и А.С. Пушкину.
Тематическая программа пройдет и в населенных пунктах региона, с которыми была связана деятельность писателя. Это Белебеевский, Уфимский и Кармаскалинский районы. Там будут работать несколько интерактивных площадок.