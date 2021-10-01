В Башкирии продолжают искать 50-летнюю Оксану Пугачеву

magictr | 01.10.2021 | Новости | Комментариев нет

В деревне Петровское Иглинского района Башкирии продолжаются поиски 50-летней Оксаны Пугачевой. Женщина не выходит на связь с 26 сентября.

В Башкирии продолжают искать 50-летнюю Оксану Пугачеву

Приметы: серо-зеленые глаза, черное каре, среднее телосложение, рост около 169 см. На Оксане Пугачевой был спортивный костюм темно-синего цвета, темная футболка и галоши.

Связаться с полицией и поисковиками можно по телефонам: 02, 8 (917) 808 68 08, 8 (800) 700 54 52.

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