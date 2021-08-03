В Башкирии продолжают искать 35-летнего Леонида Тамшова
03.08.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Октябрьском продолжают искать пропавшего без вести 35-летнего Леонида Тамшова. Мужчина не выходит на связь с 6 июля. Его поисками занимаются волонтеры “Лиза Алерт”.
Приметы: глаза серо-голубые, темно-русые волосы, худощавый, рост около 170 см. На нем были кроссовки серого цвета, футболка цвета хаки, зеленая футболка и синяя олимпийка.
Телефоны, по которым можно связаться с полицией и волонтерами: 02 или 8 (800) 700 54 52.