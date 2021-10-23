В Башкирии предприниматель помогает восстановить ФАП в родной деревне
Новый фельдшерско-акушерский пункт в скором времени появится в деревне Байрак Стерлитамаского района. Жители давно его ждали, за медпомощью приходилось ездить в соседний населенный пункт или в городскую больницу. При этом помог реабилитировать простаивающее некогда здание местный предприниматель. Благотворитель принял участие в проекте «Атайсал – малая Родина».
Уже определились, что и где будет размещаться. Это здание в деревне Байрак пустовало десять лет. Когда-то оно и выполняло роль медучреждения. Работы по восстановлению фельдшерско-акушерского пункта начались в мае. Финансовую помощь оказал местный предприниматель. Он поддержал республиканский проект «Атайсал – малая Родина».
На сегодняшний день поставлены окна, двери пластиковые. Стены оштукатурены, заново сделали проводку, сантехнику и газ. Осталось плинтуса поставить, линолеум постелить и установить светильники.
Руслан Харрасов, депутат совета Стерлитамакского района, предприниматель
Население, а его здесь порядка трех с половиной тысяч человек, давно просило свой ФАП. Приходилось ездить в соседнюю Отрадовку или в Стерлитамак. Жителям, особенно пожилым, было неудобно и накладно. Внутренние работы почти завершены. Весной будут менять кровлю и обновят фасад здания. Также определяются с поставкой медицинского оборудования. Предприниматель вложил в ремонт 700 тысяч рублей. Осталось решить кадровый вопрос.
Нам нужен фельдшер, молодой специалист, который с удовольствием приедет сюда. Помогли бы с подбором жилья. Ждем вот таких людей.
Ханиф Халиков, глава Отрадовского сельского совета
Руслан Харрасов помогает и с другими проектами. Сейчас, к примеру, также идет благоустройство общественных территорий. В этом году планируется осветить Аллею Славы и установить там видеонаблюдение. В 2017 году бизнесмен поддержал создание женской сборной по борьбе на поясах.
Я с гордостью могу сказать, что наша команда занимает благотворительные места сейчас.
Альфия Алимгужина, мастер спорта международного класса по борьбе на поясах, чемпионка мира и Европы по самбо
В Стерлитамакском районе сейчас реализуются порядка 370 благотворительных проектов. Восстановление социально-значимых объектов при поддержке меценатов – большая помощь для муниципалитетов. «Атайсал» стартовал 1 марта. Любой желающий может принять в нем участие через официальный сайт проекта.