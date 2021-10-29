В Башкирии предложили платить пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

magictr | 29.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Пожилым жителям Башкирии могут платить за вакцинацию от коронавируса. С таким предложением выступил замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов на круглом столе в Общественной палате.

В Башкирии предложили платить пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

В регионе продолжаются мероприятия по вакцинации населения. Однако темпы прививочной кампании всё ещё низкие. Поощрять за прохождение вакцинации уже начали в нескольких регионах России.

У нас сейчас достаточно низкие темпы по населению старше 60 лет. Это население относится к группе риска по данному заболеванию. Есть примеры в других областях, где данной категории граждан выплачивается определенная финансовая помощь.

 Евгений Кустов, замминистра здравоохранения РБ 

При этом пока сумма, которую могут начать платить пенсионерам, неизвестна. Вопрос будет тщательно обсуждаться в министерстве.

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