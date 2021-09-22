В Башкирии отменили противопожарный режим

magictr | 22.09.2021 | Новости | Комментариев нет

С 20 сентября в Башкирии был отменен особый противопожарный режим. Он был введён ещё в начале лета из-за непрекращающихся лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии отменили противопожарный режим

Сейчас ситуация с пожарами стабилизировалась. Было принято решение отменить особый режим на всей территории республики.

Напомним, за прошедший летний сезон в Башкирии сгорело 14 251 га леса. За аналогичный период в 2020 году огонь уничтожил всего 4677 га леса.

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