В Башкирии несколько заведений нарушили антиковидный запрет
В Стерлитамаке два заведения нарушили антиковидный указ. Теперь дело будет рассматривать суд. Минувшей ночью в городе прошёл рейд с участием сотрудников полиции, местной администрации и Роспотребнадзора. Надзорные органы проверили, как соблюдаются новые положения Указа Главы Башкортостана о введении режима повышенной готовности.
Согласно последней редакции документа, в республике с 23:00 до 6:00 запрещается проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания за исключением доставки.
Рейд начался в 00:00. Согласно указу Главы Башкирии, а также постановлению главного санитарного врача, с полуночи такие заведения не должны работать. Но мы выявили ряд заведений, которые в два часа ночи продолжают принимать посетителей.
Альберт Шайхутдинов, заместитель главы администрации Стерлитамака
Всего в Стерлитамаке было проверено 37 организаций общественного питания. Многие кафе и рестораны ссылались на незнание новых положений в обновленном Указе. В частности, серьёзные нарушения зафиксировали в одной из кальянных города и в бильярдном клубе. Они обслуживали посетителей, продавали еду и алкоголь. При этом на входе не проводилась термометрия, не соблюдался масочный режим. Несмотря на замечания, заведения продолжили работу, закрыв проверяющим двери. Звонки владельцам никакого результата не дали. Сотрудники Роспотребнадзора составили протоколы, которые будут переданы в суд. Нарушителям может грозить штраф или приостановление деятельности. Рейды будут проводиться на постоянной основе.