В Башкирии нашли уникальные артефакты трех исторических эпох
Трехлетняя археологическая экспедиция Якты-Куль – Кусимово «Северные Амуры» близится к завершению. Раскопки кургана с захоронением времен Александра Македонского, начатые в 2019 году, неожиданно превратились в событие мирового масштаба. На глубине всего лишь одного метра были обнаружены артефакты, относящиеся к эпохе палеолита. Какие еще интересные находки и выводы были сделаны учеными?
Разбор оставшегося фрагмента каменной конструкции, которая, по словам ученых, была сооружена человеком примерно в 4-м веке до нашей эры. Древний мавзолей, или склеп эпохи раннего железа. Постройка имела предположительно форму квадрата. Стены ее когда-то обрушились и со временем оказались погребены под слоем земли.
Точно можно сказать, что это святилище. Мы не знаем, погребальный ли это был курган или святилище, где совершались какие-то обряды, ритуалы. Но оно существовало недолгое время, и после того, как все это рассыпалось, уже в 9 веке здесь возникает новое святилище.
Никита Савельев, руководитель археологической экспедиции
Археологическая экспедиция «Северные Амуры» вблизи деревни Кусимово начала свою работу в 2019-м. А в прошлом году, раскопки на Кургане позволили выявить в общем срезе еще один культурный слой – средневековый.
По всей видимости, памятник использовался еще и в эпоху раннего Средневековья – это 9 век нашей эры. Что нам об этом говорит? Это находки воинского пояса. То есть в прошлом году продолжались части от него, в этом году мы его полностью собрали.
Евгений Русланов, председатель Археологического общества Республики Башкортостан
Также археологам удалось найти целый набор украшений: бронзовые браслеты, яркие бусы из стеклянной пасты, всевозможные накладки на ремень и керамика, датируемая 9 веком. А эти находки и вовсе говорят о том, что на этих землях люди жили как минимум 300 тысяч лет назад. Прямо под курганом были обнаружены орудия труда древних людей.
Каменное рубило, возраст которого оценивают 500 тысяч лет, – один из самых ценных артефактов. Археологи установили, что здесь была не только стоянка древнего человека, а целая мастерская по изготовлению каменных орудий.
Судя по всему, это были, скорее всего, неандертальцы, и они оставили достаточно большое количество изделий, сделанных из кремня, из этого черного, серого, который здесь в изобилии встречается.
Вячеслав Котов, старший научный сотрудник Института истории языка и литературы УФИЦ РАН
Три современных озера – Якты-Куль, Сабакты и Кара-Балык – когда-то были единым палеоозером, говорит Вячеслав Котов. Это место фактически было берегом древнего водоема. Люди сюда приходили, чтобы собрать кремень, изготовить орудия и, возможно, поохотится на животных, которые сходились на водопой.
Примерно 10 дней осталось до конца трехлетней археологической экспедиции Якты-Куль – Кусимово «Северные амуры». За это время ученым удалось найти немало ценных находок. Но главный вывод, который сделали археологи благодаря раскопкам: этот памятник относится ко времени сразу трёх исторических эпох – палеолита, раннего железного века и раннего Средневековья.