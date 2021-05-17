В Башкирии коронавирус выявили ещё у 90 пациентов
17.05.2021 | Новости | Комментариев нет|
Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается по всей России. Актуальные данные об этом публикуются каждый день на сайте стопкоронавирус.рф.
Так, в Башкирии за сутки с выздоровлением выписали 107 человек, а за всё время пандемии – 34 629. При этом выявили коронавирус у 90 пациентов. Общее количество зараженных за всё время достигло уже 36 950 человек.
Смертью закончилось 2 случая заболевания за сутки, а за всё время уже 490.
Как сообщает министр здравоохранения республики, вакцинирование от коронавируса в Башкирии прошли 224 864 человека.
В России количество зараженных достигло 4 949 573, одновременно болеют – 270 108, выздоровели – 4 563 254, скончались – 116 211.