В Башкирии к федеральной программе детского туристического кешбэка подключились 54 лагеря
В Башкортостане к федеральной программе детского туристического кешбэка подключились 54 лагеря. Об этом на оперативном совещании, которое провёл Глава республики Радий Хабиров, сообщила председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.
Программа, позволяющая родителям сэкономить 50% стоимости путевки в детский лагерь, стартовала в России 25 мая. Она инициирована Президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Сумма кешбэка не должна превышать 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, и туроператоров, которые продают путевки, размещен на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Оплатить путёвку нужно до 31 августа, вернуться из лагеря ребёнок может до 15 сентября.
В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки, приобретенные до 25 мая этого года. Реализовать эту возможность можно с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.
«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Важно: чтобы компенсировать затраты, путевку в лагерь можно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы на сайте мирпутешествий.рф. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, для семей с несколькими детьми вернуть половину от стоимости можно с каждой купленной путевки.
Больше информации – по ссылке.
Единая горячая линия по компенсации детских путевок: +7 800 200 34 11.
Напомним, в Башкортостане действует также республиканская программа детского туристического кешбэка, по ней можно вернуть 70% стоимости путевки. Участие одновременно в обеих программах позволяет компенсировать 80% потраченных средств. Вернуть деньги по республиканской программе можно через отдел образования по месту жительства.