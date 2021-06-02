В Башкирии к федеральной программе детского туристического кешбэка подключились 54 лагеря

magictr | 02.06.2021 | Новости | Комментариев нет

В Башкортостане к федеральной программе детского туристического кешбэка подключились 54 лагеря. Об этом на оперативном совещании, которое провёл Глава республики Радий Хабиров, сообщила председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова.

В Башкирии к федеральной программе детского туристического кешбэка подключились 54 лагеря

Программа, позволяющая родителям сэкономить 50% стоимости путевки в детский лагерь, стартовала в России 25 мая. Она инициирована Президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Сумма кешбэка не должна превышать 20 тысяч рублей. Список лагерей, участвующих в программе, и туроператоров, которые продают путевки, размещен на портале мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». Оплатить путёвку нужно до 31 августа, вернуться из лагеря ребёнок может до 15 сентября.

В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки, приобретенные до 25 мая этого года. Реализовать эту возможность можно с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Важно: чтобы компенсировать затраты, путевку в лагерь можно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы на сайте мирпутешествий.рф. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, для семей с несколькими детьми вернуть половину от стоимости можно с каждой купленной путевки.

Больше информации – по ссылке.

Единая горячая линия по компенсации детских путевок: +7 800 200 34 11.

Напомним, в Башкортостане действует также республиканская программа детского туристического кешбэка, по ней можно вернуть 70% стоимости путевки. Участие одновременно в обеих программах позволяет компенсировать 80% потраченных средств. Вернуть деньги по республиканской программе можно через отдел образования по месту жительства.

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