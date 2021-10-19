В Башкирии адвокат рассказал, чем грозит покупка поддельной справки о вакцинации
От 18 до 50 лет. Таков возраст жителей республики, которых подозревают в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, медотводах и справок об отрицательном ПЦР-тесте. Данные приводит региональное МВД.
Борцы с экономической преступностью регулярно проводят проверочные закупки и выводят на чистую воду продавцов поддельных медицинских документов.
Например, в г. Октябрьском фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. У него в ходе обыска было изъято около 40 поддельных справок о проведенных ПЦР-тестах. В настоящее время уголовное дело, в котором несколько десятков эпизодов, направлено для рассмотрения в суд.
Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан
Порой в подделке участвуют и сами медики. На днях в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали группу продавцов фейковых сертификатов, которые подделали более 1000 документов. Среди них были и медработники больниц, вносившие данные о прививках в систему и на портал Госуслуг. Но наказание не только административное в виде штрафа, но и уголовное грозит не одним продавцам. До года тюрьмы может получить и покупатель.
Если же по вине покупателя заразятся большое количество людей, то наказание будет строже – до двух лет лишения свободы. Если же умрет хотя бы один человек по его вине, то максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Айдар Хызыров, адвокат по уголовным делам