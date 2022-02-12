В Бабьем Яру почтит Елену Телигу
Памятник поэтессе в Бабьем Яру. Фото из архива «Вечернего Киева»
В этом году исполняется 80 лет со дня расстрела выдающейся украинской поэтессы, публициста, литературного критика и общественного деятеля Елены Телиги. и Памятного креста состоится память украинских патриотов. Поэтесса, силу слова которой сравнивают с поэзией Леси Украинки, посвятила свою короткую жизнь борьбе за независимость Украины.
В октябре 1941 года в надежде на национальное освобождение и возрождение самостоятельной Украины Елена Телига . Здесь она возглавила Союз украинских писателей, редактировала литературно художественный журнал «Литавры», организовала пункт питания для киевлян, которые остались в оккупации и страдали от голода. Поэтесу предупреждали о возможном аресте, но она наотрез отказалась бежать из города : «Когда поэты пишут об отваге, твердости, благородстве посвящения и этими произведениями зажигают и шлют на опасность других, то которые могут сами этого не делать?… Когда я погибну, то буду знать и другим покажу, что она должна была жить».
21 февраля 1942 года Елену Телигу расстреляли немцы в Бабьем Яру. Ей было 35 лет. Вместе с ней приняли мученическую смерть ее муж Михаил Телига и другие члены ОУН. Памятник Елене Телизе в Бабьем овраге установлен в феврале 2017 года до 100 лет со дня ее рождения. Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»