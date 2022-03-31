В апреле один из сервисов доставки будет работать в Киеве бесплатно

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В&апреле в Киеве бесплатно

Заказ бесплатно доставят курьеры Glovo. Фото из открытых источников.

Заказ бесплатно доставят курьеры Glovo.

В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе.

Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает Mastercard Ukraine.< /p>

График работы Glovo в Киеве с 10:00 до 18:00

«Заказывай что угодно, и мы доставим твой заказ бесплатно!», — отмечают в компании.

В случае воздушной тревоги приложение прекращает работу и автоматически восстанавливает ее, когда опасность прошла.

Напомним, в Киеве возобновляет работу бизнес. Найти информацию о работающих заведениях можно в приложении «Киев Цифровой» или на карте.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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