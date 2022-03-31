В апреле один из сервисов доставки будет работать в Киеве бесплатно
31.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Заказ бесплатно доставят курьеры Glovo. Фото из открытых источников.
Заказ бесплатно доставят курьеры Glovo.
В течение апреля у Glovo будет бесплатная доставка заказов в Киеве, Днепре и Одессе.
Стоимость доставки для пользователей приложения покрывает Mastercard Ukraine.< /p>
График работы Glovo в Киеве с 10:00 до 18:00
«Заказывай что угодно, и мы доставим твой заказ бесплатно!», — отмечают в компании.
В случае воздушной тревоги приложение прекращает работу и автоматически восстанавливает ее, когда опасность прошла.
Напомним, в Киеве возобновляет работу бизнес. Найти информацию о работающих заведениях можно в приложении «Киев Цифровой» или на карте.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»