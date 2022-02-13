В аэропорту «Борисполь» сообщают о возможных изменениях рейсов

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В аэропорту &la Борисполь» сообщают о возможных изменениях рейсов

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Фото: из открытых источников

Однако в авиакомпании уверяют, что предприятие работает в штатном режиме.

Международный аэропорт «Борисполь» сообщает, что работает в штатном режиме и информирует, что в ближайшее время расписание рейсов может изменяться.

Об этом говорится в заявлении на сайте аэропорта «Борисполь».

«Внимательно следите за информацией о расписании движения самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта. По всем вопросам об отмене и задержке рейсов, обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, которые обслуживают эти рейсы»,— сообщают в аэропорту.

Также пассажиров информируют что:

  • Компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022.
  • FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправления в 18:25, вместо 23:25.
  • QATAR AIRWAYS XQR 295 й 296 — выполняются.
  • QATAR AIRWAYS XQR 297 й 298 — отменила рейс 12.2.2. будет выполнять рейс на большом воздушном судне по расписанию.
  • AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, сегодня, 13 февраля, самолет авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, посадку в Кишиневе. Причиной стало то, что владелец самолета запретил украинской авиакомпании влетать в воздушное пространство Украины из-за российской угрозы.

В SkyUp сообщили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и пассажиры. >

Вчера, 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM сообщила также, что приостанавливает полеты в Украине. Причина — «красный уровень» опасности путешествий в направлении нашего государства.

На фоне этих ситуаций в Министерстве инфраструктуры сегодня заявили, что большинство авиакомпаний продолжают работать в Украине «без всяких ограничений».

< p>В Министерстве отрицали информацию о закрытии воздушного пространства, заявив, что такое решение не принималось.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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