В аэропорту «Борисполь» сообщают о возможных изменениях рейсов
Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Фото: из открытых источников
Однако в авиакомпании уверяют, что предприятие работает в штатном режиме.
Международный аэропорт «Борисполь» сообщает, что работает в штатном режиме и информирует, что в ближайшее время расписание рейсов может изменяться.
Об этом говорится в заявлении на сайте аэропорта «Борисполь».
«Внимательно следите за информацией о расписании движения самолетов авиакомпаний на онлайн-табло нашего сайта. По всем вопросам об отмене и задержке рейсов, обращайтесь непосредственно к авиакомпаниям, которые обслуживают эти рейсы»,— сообщают в аэропорту.
Также пассажиров информируют что:
- Компания KLM отменила все свои рейсы с 13.02 по 17.02.2022.
- FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправления в 18:25, вместо 23:25.
- QATAR AIRWAYS XQR 295 й 296 — выполняются.
- QATAR AIRWAYS XQR 297 й 298 — отменила рейс 12.2.2. будет выполнять рейс на большом воздушном судне по расписанию.
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
Напомним, сегодня, 13 февраля, самолет авиакомпании SkyUp, летевший с острова Мадейра в Киев, посадку в Кишиневе. Причиной стало то, что владелец самолета запретил украинской авиакомпании влетать в воздушное пространство Украины из-за российской угрозы.
В SkyUp сообщили, что смогли организовать трансфер для 175 пассажиров из Кишинева в Киев и пассажиры. >
Вчера, 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM сообщила также, что приостанавливает полеты в Украине. Причина — «красный уровень» опасности путешествий в направлении нашего государства.
На фоне этих ситуаций в Министерстве инфраструктуры сегодня заявили, что большинство авиакомпаний продолжают работать в Украине «без всяких ограничений».
< p>В Министерстве отрицали информацию о закрытии воздушного пространства, заявив, что такое решение не принималось.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»