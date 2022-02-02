В аэропорту «Борисполь» рассказывают о женщинах-ученых
Перед полетом можно узнать больше о выдающихся ученых. Фото: аэропорт «Борисполь»
Среди героинь проекта есть ученые, без которых современной авиации не было бы.
В аэропорту «Борисполь» открылась художественная выставка о выдающихся украинских женщинах-ученых «Наука—это она» .
Выставка состоит из 12 стилизованных портретов и эссе рассказов о выдающихся украинских женщинах-ученых. В аэропорту подчеркивают, что среди героинь проекта есть ученые, без которых современной авиации не было бы.
Проект реализуется благотворительной образовательной инициативой STEM is FEM, главная миссия которого — борьба с гендерными предубе технологических специальностей среди украинских старшеклассниц.
Увидеть выставку могут пассажиры, улетающие международными рейсами. Продлится она до 14 февраля включительно.
На выставке представлены 12 стилизованных портретов. Фото: аэропорт «Борисполь»
В прошлом году выставка «Наука—это она» много путешествовала по Киеву. Ее демонстрировали по случаю Дня женщин в ТРЦ «Гулливер», на открытой площадке пространства «Kooperativ», а также в вестибюле станции метро «Золотые ворота».
Ольга КОСОВА, «Вечерняя Киев»