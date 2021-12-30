В аэропорту «Борисполь» презентовали выставку, которая обращает внимание на «невидимых» людей
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь»
В Международном аэропорту «Борисполь» в рамках Kyiv Photo открылась экспозиция «Не/видимая жизнь». Главными темами являются безбарьерность и разнообразие. Представленные фотографии сделали украинские и мировые фотографы.
Цель выставки «Не/видимая жизнь» — привлечь внимание сообщества к таким ценностям, как человечность, уважение, толерантность и взаимопомощь.
«Ведущая тема — безбарьерность. В августе этого года мы проводили выставку в Софии Киевской. Тогда стало очевидным, что знакомить людей с этими фотографиями хочется дальше, не останавливаться только на одной локации, а охватить более широкую аудиторию. Сегодня главным нашим партнером стал аэропорт «Борисполь», где в период праздников больше людей, чем обычно. И мы очень благодарны за открытость», — подчеркнула куратор культурных проектов ГО «Безбарьерность» Вероника Селега.
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь»
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь» alt=»В аэропорте «Борисполь» презентовали выставку, которая обращает внимание на «невидимых» людей» />
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь» alt=»В аэропорте «Борисполь» презентовали выставку, которая обращает внимание на «невидимых» людей» />
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь»
Главными темами выставки являются безбарьерность и разнообразие. Фото: аэропорт «Борисполь»
Выставочная экспозиция «Не/видимая жизнь» в аэропорту «Борисполь» проходит не случайно, ведь именно сейчас на предприятии внедряются современные стандарты безбарьерного пространства — от модификации элементов инфраструктуры до обучения персонала.
«Искусство и культура является проводником в мир социально важных вопросов. Эта выставка – уникальный международный проект. Она касается многих социальных групп, которые недостаточно лично и профессионально проявляют себя в жизни. Мы решили раскрыть тему безбарьерности именно фотовыставкой, ведь фотография является универсальным визуальным языком. Этот язык не требует перевода, так как на эмоциональном уровне зритель может без слов понять и почувствовать тему гораздо глубже»,— объяснила куратор выставки «Не/видимая жизнь» Иванна Бертран.
Международный аэропорт «Борисполь» выбран базовым проектом по реализации современных стандартов безбарьерности из-за того, что его услугами пользуется большое количество представителей маломобильных групп населения.
Презентация выставочного проекта. Фото: аэропорт «Борисполь»
«Аэропорт „Борисполь“ — это главные воздушные ворота Украины. Мы, как Министерство инфраструктуры, считаем, что новые стандарты безбарьерности должны стать новой общественной нормой», — отметил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анатолий Комирный.
«У нас есть возможность продемонстрировать уникальные экспонаты пассажирам из Украины и всего мира, которые улетают из нашего аэропорта. А это ежедневно — десятки тысяч пассажиров. Выставка обращает внимание на такие ценности, как доброта, взаимопомощь, толерантность. В настоящее время аэропорт «Борисполь» участвует в масштабном проекте «Безбарьерность», основной целью которого является создание безопасного пространства и инфраструктуры для всех пассажиров», — рассказал генеральный директор ГП «Международный аэропорт «Борисполь» Алексей Дубревский.
Выставка «Не/видимая жизнь» продлится в аэропорту «Борисполь» по 17 января 2022 года. Ее каждый день могут посетить пассажиры, улетающие из аэропорта в разных направлениях.
В августе экспозицию показывали в Национальном заповеднике «София Киевская» в пределах Photo Kyiv 2021. «Вечерний Киев» рассказывал о концепции выставки и
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»