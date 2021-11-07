В аэропорту «Борисполь» пассажиры надеялись «проскочить» с поддельными справками
На недобросовестных пассажиров возбудили уголовные дела. Фото: Борис Корпусенко
Правоохранители продолжают выявлять фейковые документы о прививках у пассажиров в аэропорту «Борисполь».
Так, 5 ноября на территории главных воздушных ворот Украины семь человек предъявили поддельные справки о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября. Полиция Киевщины открыла соответствующие уголовные производства. За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание от 8500 гривен штрафа до двух лет ограничения свободы. Следователи проверят каждый факт и раздадут «всем сестрам — по серьгам», т.е. предоставят каждому случаю соответствующую правовую квалификацию.заявил в эфире телеканала «Украина 24», что у жителей и гостей Киева обнаружили около 10% СOVID-сертификатов сомнительного происхождения. По его словам, люди сознательно отказываются от прививок против коронавируса и делают выбор в пользу поддельных документов из-за мощной антивакцинальной кампании.
«Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация является угрозой для жизни . К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба», — сказал Олег Рубан. Кстати подделками промышляют, не только отдельные преступники, но и представители уважаемых медицинских учреждений. Недавно столичные правоохранители сообщили четырем работникам столичной сети лаборатории «ДНК» о подозрении в «штамповке» тестов и справок без анализов. Соответствующие документы они продавали в течение 2020-2021 годов.
Стоимость таких справок колебалась от 900 до 1800 грн. «Услуга» предлагалась гражданам Украины, вернувшимся из-за границы для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»