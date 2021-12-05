В аэропорту «Борисполь» остановили 19 пассажиров с поддельными справками
Полиция открыла уголовные производства. Фото: Борис Корпусенко
Полицейские продолжают выявлять фейковые сертификаты о вакцинации у пассажиров в аэропорту «Борисполь».
Да, с 2 по 4 декабря на территории главных воздушных ворот Украины 19 человек предъявили справки о прививках с признаками подделки. Полиция открыла уголовные производства по статье «Подделка документов и их использование» Уголовного кодекса.
Следователи проверят факты и предоставят каждому случаю соответствующую правовую квалификацию. Кстати, за использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание от 8500 гривен штрафа до двух лет ограничения свободы.
Полицейские чуть ли не ежедневно обнаруживают у пассажиров аэропорта «Борисполь» фейковые «наковальные» документы.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»