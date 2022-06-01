В 98-й день войны российская армия установила контроль над 80 процентами территории Северодонецка, зато украинским защитникам удалось взять в плен захватчиков.
В оккупированных городах и селах рашисты заблокировали доступ к украинским операторам мобильной связи и Интернету.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию по состоянию на вечер 98-х суток сопротивления нашего народа российскому захватчику.
Детали и комментарии:«На Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск, — говорится в сообщении. — С целью снижения наступательного потенциала нашей армии враг осуществляет огневое поражение позиций Сил обороны со ствольной и реактивной Тишки, Золочев и Дергачи. На Словарском направлении враг обстрелял из артиллерии наши подразделения в районах Святогорска и Родного, вел наступление в направлении Довгенького и Дубровного, понес потери и отошел».
Как информирует Генштаб, на Донецком направлении противник наносил авиационных ударов силами оперативно тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации. недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка. Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские захватчики оккупировали 80 процентов территории Северодонецка, но украинские защитники совершили ряд контратак и захватили в плен шестерых врагов. «Даже сегодня наши ребята совершали такие пробные контратаки, даже на некоторых улицах отодвинули немного россиян на их сторону, – сказал Гайдай. – Захватили пленных – сейчас посмотрим, что они расскажут. Шестеро. Не ставьте крест на Северон! биться до конца!»
На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, но успеха не имеет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не проводили, а на Южнобужском продолжают инженерное оборудование позиций и рубежей, вели воздушную разведку в районах Ивановки, Лепетихи и Зеленодольска. Противник увеличил интенсивность огневого поражения наших войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстрелял город Николаев.
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Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине. По его словам, под обстрел попал Синельниковский район. «Враг выпустил три ракеты из РСЗО «Торнадо». Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем. На месте работают спасатели», — рассказал Резниченко, добавив, что работа специалистов усложняет непогода.
На Бессарабском направлении существенных изменений в деятельности подразделений противника не зафиксировано. На временно занятых территориях враг продолжает принимать меры по ограничению прав и свобод граждан Украины, ограничивает передвижение, проводит фильтрационные мероприятия и усугубляет гуманитарный кризис на указанных территориях. Военнослужащие российской федерации грабят мирных жителей. В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода. Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
Генштаб уверяет, что украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия.< /p>