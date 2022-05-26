В 92-й день войны россия захватила один украинский населенный пункт, но понесла потери по всем направлениям
Генштаб зафиксировал меры по минированию рашистами на побережье Каховского водохранилища.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 92-х суток войны.
Детали и комментарии: На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области, — говорится в сообщении. — Для усиления охраны участка русско-украинской границы на указанном направлении противник завлекает подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил русской федерации. Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области».
На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не проводил, а на Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливая украинские позиции. При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, но успеха не имел, поэтому отошел на занимавшую ранее позицию. На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов, пополняет запасы с целью предстоящего возобновления наступления.
На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск, усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений. На Лиманском направлении захватчики сосредотачивали усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее Лимана. На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Северодонецка и Боровского, но успеха не имеет. А вот в направлении Устиновки россия имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам. На Бахмутском направлении российские кафиры ведут наступление в направлении Камышевахи, Почечного, Берестового и Белогоровки, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда, осуществляет перегруппировку. На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, но успеха нет.
На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, продолжая обстрелы наших войск и ведя воздушную разведку с использованием БПЛА. Выявлено проведение инженерными подразделениями кафиров мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища. На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности, однако личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме. На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.
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Генштаб уверяет, что Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. Заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге заявила, что россия задействовала все силы и средства для захвата территории и оцепления наших войск. «Бои достигли максимальной интенсивности, — сказала Маляр. — Враг штурмует позиции одновременно на нескольких направлениях. Впереди Украину ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Без потерь в войне не обойтись». Также Анна Маляр предостерегла, что остается угроза использования Беларуси для ударов по Украине под предлогом проведения учений.
Как информирует Белта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в вооруженных силах создают новое оперативное командование — южное, при этом он заговорил о вероятной войне на территории страны. По мнению 67-летнего Лукашенко, Беларусь будет якобы оказываться «военное давление» через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО, поэтому он решил для контроля юга страны создать отдельное командование, которое будет функционировать «в условиях военного времени».
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