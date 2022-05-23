В 89-й день войны кафиры создали в Херсонской и Запорожской областях 19 «комендатур»
Также в Крыму путинская армия разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 89-х суток войны.
Детали и комментарии:«Продолжаются меры административно-полицейского режима на временно захваченных территориях Украины, говорится в сообщении. Так, на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты создали девятнадцать так называемых «комендатур»». , обстреливают украинские войска с целью недопущения их дальнейшего продвижения в сторону государственной границы. Пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений.На славянском направлении основные усилия противник сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления, нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богородичное и обстреливал из артиллерии Гусаровку, Чеполь, Долину и Святогорск. Захватчики использовали реактивные системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы в районе населенного пункта Студенок. На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону украинских войск с целью их оцепления и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия решисты сосредотачивают на Бахмутском направлении.
А вот на Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено. Враг совершил артиллерийские обстрелы подразделений Сил обороны и гражданских объектов в населенном пункте Лиман. На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии противник вел штурмовые действия, успеха не имел, понес потери и отступил. На Бахмутском направлении кафиры также пытались вести наступление, но успеха не имели. По направлению на Луганское российские войска провели разведку боем, успеха не имели и отошли.
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На Южнобужском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск с целью сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад Покровский. На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Российские кафиры не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь остается. В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов ведения боевых действий и нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. С целью наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части временно оккупированной Автономной Республики Крым противник разворачивает два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400.
Как сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, на Харьковщине украинские бойцы 24 населенных пункта. «Ежедневно, уничтожая врага, освобождая города и села от оккупантов, восстанавливая инфраструктуру, военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекают преступления российской федерации против гражданского населения и препятствуют совершению новых», — подчеркнул 48-летний Залужный.