В 86-й день войны российские захватчики потерпели неудачу на двух направлениях, а над вокзалом в оккупированном Херсоне взвился сине-желтый флаг
Рашисты завершили разбор завалов мариупольского драмтеатра и вывезли тела погибших.
В 86-й день войны российские захватчики потерпели неудачу на двух направлениях. -желтый флаг» />
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 86-х суток войны.
Детали и комментарии:«Российские оккупанты не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне и обстрелы местности вдоль линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славском направлении, говорится в сообщении. — Россия также наносит удар объектах инфраструктуры и жилых кварталах на территории Украины. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к жертвам среди мирного населения».
Как информируют ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. «На отдельных полигонах на территории Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса «Точка-» и дивизион реактивной системы залпового огня «Смерч». В период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение собрания с привлечением военнообязанных». Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Белоруссии», — подчеркивают ВСУ.
На Северском направлении противник осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль государственной границы Украины. На Слобожанском направлении агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск к северу от Харькова, нанес авиационных ударов и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.
На славянском направлении группировки противника основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, а также накоплении материально-технических ресурсов. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу от Изюма. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БпЛА «Орлан-10». Также в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.
На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, осуществляет распространение пропагандистских материалов, пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов. На Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк.
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На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии россия ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, успеха не имеет. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии и штурмовой авиации враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 километров к югу от Марки), но также успеха не имел.
В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению. Как сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, российские захватчики завершили разбор завалов мариупольского драмтеатра. По его словам, также кафиры завершили вывоз тела погибших, затем забрали технику и открыли зону. «Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев русской бомбой в Драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше», — подчеркнул Андрющенко.
В Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск. На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении подразделений. Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. Также для препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.
«В рамках комплектования потерпевших подразделений в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники», &mdash ; отметили в штабе. На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск, а на Бессарабском российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых «государственных» заведений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница. В то же время, по информации «Укрзализныци», 20 мая неизвестные подняли украинский флаг над вокзалом в оккупированном Херсоне. «Национальный флаг на вокзале Херсона! Украинское партизанское движение бодрствует даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Ведь Херсон – это Украина, так было, есть и будет!» — прокомментировала «Укразалізниця».