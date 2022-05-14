В 80-й день войны путинская армия сбежала с некоторых позиций, бросив оружие, но преуспела вблизи Авдеевки.
Самой сложной остается ситуация в Мариуполе, где враг блокирует наши подразделения в «Азовстале», наносит массированные артиллерийские и авиационные удары и проводит штурмовые действия.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 80-х суток войны.
Детали и комментарии:«Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях, — говорится в сообщении. — Осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка, противник активных действий не проводил. На территории Гомельской области республики Беларусь фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений российской федерации».
На Харьковском направлении кафиры основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения автодорогами на север и восток от Харькова, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. В то же время, как сообщил в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, ВСУ начали контрнаступление на Изюмском направлении. «Западные аналитики, мягко говоря, сходят с ума от успехов украинских сил. А мы просто гордимся нашими воинами, и любим нашу свободную землю, до слез», — написал Цаплиенко.
По информации ВСУ, на Славянском направлении продолжается перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств, а на Донецкой группировке противника сосредотачивается основные усилия на подготовке к наступательным действиям на Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещено в две батальонные тактические группы. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии и имеет частичный успех вблизи Авдеевки.
В Мариуполе враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода «Азовсталь», наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия. О тяжелейшей ситуации в Мариуполе сообщил и телеграмм-канал полка «Азов». «В течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора, оккупант сбрасывает на защитников Мариуполя авиабомбы, задействует тяжелую артиллерию и танки, — говорится в сообщении. Применяет большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника».
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В Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций, а на Южнобужском обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск.
На территории Приднестровского региона Молдавии вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности. Корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении. Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.
Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях. Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы. Также Генштаб сообщил, что 128 бригада захватила российские трофеи из Северной Осетии , среди которых новейшая БМП-3, оружие, боеприпасы и личные вещи «Под нажимом россияне сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет), — говорится в сообщении. — Как указывают документы росармии из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, городе Владикавказе, поселке Спутник».