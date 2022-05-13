В 77-й день войны украинцы вернули под свой контроль село близ Харькова, а россия предупредила своих солдат о невозможности ротации до конца «спецоперации»
Украинские защитники уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец, уничтожив немало вражеской техники.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Находящиеся на войне в Украине солдаты отдельных подразделений российской армии получили от командования информацию о «невозможности проведения ротации» до конца срока так называемой «спецоперации». Об этом в вечернем своде сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Детали и комментарии:На Харьковском направлении подразделения захватчиков перешли к обороне, чтобы снизить темп наступления украинских войск. Несмотря на это, ВСУ смогли освободить от оккупантов еще один населенный пункт края — село Питомник, расположенное в 8 километрах к северу от Харькова вблизи трассы М20, которая ведет к границе с россией. осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов оставаться без электроэнергии и воды. Выезд на территорию подконтрольную Украине российскими оккупантами запрещен», — сообщили в Генштабе.
Ситуация по другим направлениям по состоянию на вечер 11 мая вот какая:
— наибольшая активность кафиров в дальнейшем наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях;
— на Волынском и Полесском враг активных действий не предпринимал. В Брестской и Гродненской областях проводятся собрания с привлечением военнообязанных запаса. Еще сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси;
— на Северском направлении в приграничных с Украиной областях враг наращивает систему противовоздушной обороны;
— на Донецком кафиры сосредотачивают усилия на получении полного контроля над Рубежным, проводят наступление в направлении Лимана. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка;
— на Бахмутском направлении, готовясь к наступлению, росармия продолжает артиллерийские обстрелы позиции украинских войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Враг провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, но успеха не имел.
— на Криворожском и Николаевском направлениях захватчики обстреливали наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов.
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— в Черноморской и Азовской морских зонах российские корабли продолжают изоляцию районов боевых действий и ведения разведки, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.
— в Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировании и попытках уничтожения украинских подразделений в «Азовстали». Оккупанты наносят артиллерийские и авиационные удары.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видео, на котором виден столб черного дыма над заводом «Азовсталь». «Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках», — написал Петр Андрющенко в Telegram.
Родные военнослужащих, которые продолжают держать оборону Мариуполя, обратились в Международный Комитет Красного Креста с призывом помочь эвакуировать раненых бойцов. «Помогите спасти раненых, которые сейчас находятся в Мариуполе без лекарств, — говорится в видеообращении. — Медиков, врачей и бойцов «Азова», которые сейчас героически держат оборону. Но каждая минута имеет значение».
«Ситуация критическая, но военные продолжают делать невозможное — держат «Азовсталь». Теперь весь мир должен сделать невозможное для них», — добавила одна из женщин.
Как сообщает InformNapalm, украинские защитники 11 мая уничтожили понтонную переправу через реку Северский Донец. «В результате работы артиллеристов 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушка было уничтожено немало вражеской техники», — говорится в сообщении.
Не обошлось и без обстрелов территорий, в которых нет боевых действий. Как сообщил руководитель ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко, страна-агрессор 11 мая трижды обстреляла регион. «Ценники «русского мира» били из «Градов», – написал Резниченко в Telegram. – Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целые». Также сегодня россия обстреляла Черниговщину из минометов и ударила ракетами по Запорожью, где сработала ПВО.
По информации украинского командования, российские кафиры увеличили интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.