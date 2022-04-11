В 48 домах столицы во время войны повредили газоснабжение
Пострадали 48 домов в 5 районах столицы. Фото: Киевгаз
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. На сегодняшний день распределение газа восстановлено до большинства квартир и частных домов.
Пострадали 48 домов в Дарницком, Оболонском, Подольском, Святошинском, Шевченковском районах столицы — многоэтажки и дома частного сектора.
Специалисты «Киевгаза» продолжают ремонтные работы на газопроводах, поврежденных обломками ракет. Совместно с руководителями управляющих компаний домов, ОСМД руководство компании планирует поэтапный ремонт и восстановление поврежденных или разрушенных газовых сетей домов. Все работы компания осуществляет за свой счет. Компания делает все от нее зависящее, чтобы поддержать киевлян в сложных условиях.
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. Фото: Киевгаз
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. Фото: Киевгаз
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч домов киевлян. Фото: Киевгаз
С начала войны российские военные лишили стабильного газоснабжения 2,9 тысяч квартир киевлян. Фото: Киевгаз
Круглосуточно работают семь бригад аварийно-восстановительного управления, чтобы локализовать и ликвидировать утечки газа, оперативно останавливать газоснабжение в дома, чтобы избежать взрыва или возгорания. Напоминаем, что номер аварийной газовой службы АО «Киевгаз» — 104. Звоните, если почувствовали запах газа в квартире, подъезде или на дворе. потребителей и отвечать на все вопросы через дистанционные каналы обслуживания:
- в личном кабинете (зарегистрироваться или войти в кабинет, если вы уже зарегистрированы)
- через чат-бот в сети Viber (нажать «Start» и выбрать нужную функцию)
- через чат-бот в сети Телеграмм: (ввести номер лицевого счета и выбрать кнопку «Передать показания газового счетчика»)
- через автоответчик контакт -центра: (044) 495-04-04 та(097) 495-11-04.
Для своевременного выявления, локализации и оперативной ликвидации очагов лесных пожаров в столице осуществят комплекс мероприятий для подготовки городских лесов к пожароопасному периоду 2022 года.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»