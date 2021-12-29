В 2021 году в Киеве демонтировали почти 25 тысяч незаконных конструкций и вывесок
Наибольшее количество конструкций демонтировали на фасадах зданий. Фото: прессслужба КГГА
Такое количество демонтажей стало рекордным по сравнению с другими годами.
В столице воплощают единую стратегию упорядочения рекламного оформления города, который учитывает архитектурные, функциональные и историко-культурные факторы местной среды.
Главная цель этой стратегии — снижение уровня визуального шума и уважение к социальному пространству. Особый акцент — на демонтаже конструкций, не соответствующих требованиям размещения вывесок и наружной рекламы в Киеве.
«По состоянию на конец декабря демонтажные бригады КП «Киевреклама» убрали с улиц Киева 24555 незаконных рекламных конструкций и вывесок. Такое количество демонтажей стало рекордным по сравнению с другими годами, а наиболее «количественным» оказался июль — 2555 демонтажей», — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Наибольшее количество конструкций демонтировали на фасадах зданий, ведь именно они больше всего страдают от незаконных вывесок и рекламных конструкций. В этом году было демонтировано 17755 незаконных конструкций на фасаде. Среди них — один из самых больших баннеров на дому на ул. Драйзера, размер которого достиг 555 кв. м. Самые масштабные демонтажи состоялись на фасадах Подола, возле Центрального вокзала и на ул. Большой Васильковской. А больше всего повторных демонтажей в одной локации состоялось на фасадах Воздухофлотского проспекта, где второй раз сняли почти 70 незаконных конструкций. Среди которых 21 суперсайт высотой с 5-этажку и площадью около 100 кв. м.
«На 87% по сравнению с 2020 годом возросла сумма поступлений в бюджет — за счет штрафов за административные правонарушения относительно незаконно размещенной рекламы. Так, за 2020 год было составлено 457 протоколов на сумму 587690 грн, а по состоянию на 22 декабря 2021 года составлено 812 протоколов на сумму 1,1 млн грн. Работа по освобождению улиц от незаконных рекламных конструкций, наверное, сейчас самая активная за все время. И такой темп мы будем держать и дальше. Также хочется подчеркнуть, что коэффициент полезного действия дизайн-кода города увеличивается не только за счет демонтажов и штрафов, значительную роль играет возможность подачи заявлений на согласование вывески в онлайн формате и качественная разъяснительная деятельность», — отметила « рекламы КГГА Оксана Полищук.
По ее словам, количество поданных заявлений на оформление вывесок, по сравнению с прошлым годом, возросло почти вдвое, а именно: в 2021 году поступило 3245 лет, 2 — 1856 таких обращений. Для сравнения: в 2019 году — 1241 обращение, а в 2018 году — только 868.
«Этот год отличился и новой опцией для операторов наружной рекламы: теперь они имеют возможность обмениваться первичными бухгалтерскими документами в электронном формате. Также мы добавили в сервисы онлайн приемную начальника управления», — отметила Оксана Полищук. majzhe-25nbsptisjach-nezakonnih-konstrukcij-tanbspvivisok-b283ec7.jpg» alt=»В 2021 году в Киеве демонтировали почти 25 тысяч незаконных конструкций и поправок Фото: прессслужба КГГА
В рамках разъяснительной деятельности в 2021 году был разработан буклет «Вывеска. Как оформить по правилам», где в удобной для восприятия форме расписан алгоритм действий для предпринимателей. 2021 года ежедневно демонтируется около 100 конструкций, в 2020 году таких демонтажов было 90 году — всего 35 конструкций в день
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»