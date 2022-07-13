В 140-й день войны Генштаб зафиксировал физическое насилие российского командования подчиненным
Враг продолжает обстреливать четыре направления.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском военном вторжении по состоянию на вечер 140-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Северском направлении противник принимает меры по усилению контрразведывательного режима в приграничных районах Курской области, обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфине и Покровка Сумской области», — говорится в сообщении. и Старикового.На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения наших войск.В очередной раз украинские воины отбили вражеский штурм в направлении Дементиевки.В настоящее время противник пополняет запасы и пытается доукомплектовать подразделения, понесшие потери личного состава и военной техники. пунктов Харьков, Дементиевка, Русские и Черкасские Тишки, Слатино, Прудянка, Залиман, Старый Салтов, Петровка, Русская Лозовая, Уды, Явирское, Коробочкино и Победа, нанесли удар парой вертолетов Ка-52 вблизи Верхнего Салтова и Петровки».
Как информируют ВСУ, на Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Татьяновка, Донецкое, Райгородок, Долина, Дубровно, Курулька, Мазановка, Вернополье, Гусаровка, других, а также нанес авиаудару вблизи Мазановки. Штурмовые действия в направлениях Ивановки и Долины наши защитники успешно отбили и отогнали кафиров назад. На Краматорском направлении враг активных действий не вел, но обстреливал из ствольной артиллерии и минометов районы Николаевки, Кривой Луки, Северска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Авиационные удары зафиксированы у Спорного.
На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Выимка, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Бахмут, Опросное, Веселая Долина, Вершина, Майское, Углегорская ТЭС, Кодема, Торец , нанесли авиационный удар неподалеку от Вершины. Все попытки враждебных штурмовых действий в направлениях Веселой Долины, Яковлевки и Вершины наши воины метким огнем свели на нет — оккупанты с потерями отошли. Разведку боем в районе Покровского враг тоже бездарно провалил.
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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения, правда, с меньшей интенсивностью. Также рашисты нанесли авиационных ударов неподалеку от Малых Щербаков, Малой Токмачки, Каменского и Новомихайловки, проводили воздушную разведку БпЛА вблизи Новопрокоповки и Малой Токмачки. На Южнобужском направлении войска агрессора осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Потемкино, Княжевка, Осокоровка, Добрянка, Белая Криница, Партизанское, Благодатное, Киселевка, Новогригоровка, Зоря, Оленя, Олене , Степная Долина, Украинка, Прибужское, Новая Заря, Лиманы и Лупарево. Также враг вел воздушную разведку БпЛА.
«В Акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает четыре носителя высокоточного оружия, сообщает Генштаб. Иногда потери противника превышают показатели комплектования, что значительно влияет на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины. Доходит до того, что российское командование применяет к подчиненным физическое насилие».