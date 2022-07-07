В 134 день войны решители безуспешно наступали на Слобожанском, Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях.
Захватчики пытаются установить полный контроль над Луганщиной.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском военном вторжении по состоянию на вечер 134-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Северском направлении противник, с целью демонстрации своего присутствия, обстрелял из артиллерии районы Волковки, Кондратовки и Мирополья Сумской области, — говорится в сообщении. Кроме того, нанес авиаударов близ Эсмани и Мирополья. На Слобожанском направлении враг продолжит враг продолжать удержании позиций и недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой территории.В течение дня задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Харьковской области вдоль линии столкновения. отошли на ранее занятые позиции».
Генштаб констатирует, что на востоке страны противник до сих пор пытается установить полный контроль над территорией Луганской области. На Славянском направлении оккупанты снова безуспешно штурмовали Богородичное, пытаясь полностью его захватить. Наши воины жестко подавили очередную попытку. Враг производит огненное поражение ствольной и реактивной артиллерией районов населенных пунктов Сулиговка, Красное, Никополь, Новопавловка, Карнауховка, Адамовка, Краснополье, Богородичное, Мазановка, Дибровно и Долина. У последнего для ударов применил штурмовую и армейскую авиацию. На Краматорском направлении враг предпринял неудачные попытки штурмовых действий в направлениях Григоровки и Верхнекаменского. Из ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Маяки, Северск, Серебрянка, Григоровка, Верхнекам, Золотаровка и Звановка. Вражеский авиаудар зафиксирован в районе Серебрянки.
На Бахмутском направлении украинские воины нанесли врагу потери, когда тот пытался улучшить тактическое положение недалеко от Вершины и Берестового. Противник в панике отошел, обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Выемка, Иванодарьевка, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Покровское, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Клиново, Вершина, Кодема близ Шумов и закрепляется в окрестностях населенного пункта Спорное.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Самолетами штурмовой авиации враг нанес удар вблизи Каменского. На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Подразделения врага продолжают удерживать занятые позиции и средствами поражения обстреливать позиции подразделений наших войск. Заявления министерства обороны России о якобы гибели украинских воинов, которые выполняли зачистку и устанавливали Флаги Украины на острове Змеиный не соответствуют действительности.
читайте также: Не только Донбасс. Аналитики ISW назвали главные цели путина в Украине
«В акваториях Черного и Азовского морей противник удерживает в готовности к применению к шести носителям высокоточного оружия, — информирует Генштаб. — Суммарное количество крылатых ракет морского базирования типа “Калибр” может составлять до 40 единиц. Враг продолжает претерпевать значимость , вооружения и военной техники на территории Украины.Так, по имеющейся информации, командование Центрального военного округа вооруженных сил российской федерации вынуждено выводит подразделения из состава 35-й отдельной мотострелковой бригады. мобилизации личного состава на временно оккупированной территории Луганской области Мобилизированные имеют слабую подготовку и неудовлетворительное комплектование средствами защиты В настоящее время текущий «некомплект» подразделений 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации 8 тысяч человек».
Также заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в Медиацентре Украина признал, что российским войскам удалось установить контроль над Лисичанском. «На Северском направлении, имея преимущество в силах и средствах, особенно в артиллерии, противнику удалось установить полный контроль над населенным пунктом Лисичанск», — сказал он.
Громов также сообщил, что российские спецслужбы ведут разъяснительную работу среди белорусских военных относительно необходимости идти воевать в Украину при необходимости. «Россияне проводят политзанятия во время учений с подразделениями спецназначения, десантно-штурмовых войск, – отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ. бывших военнослужащих воевать в Украине».