В 107-й день войны враг продолжал обстрелы на Донбассе, а возле Марьинки применил авиацию.
Генштаб констатирует, что рашистам все труднее пополнять подразделения, понесшие потери на войне.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 107-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины к Государственной границе, — говорится в сообщении. — Агрессор обстрелял наши подразделения с целью сковывания их действий из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харьков, , Гусаровка, Байрак и Чепиль. На Словарском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дубровно».
Как информируют ВСУ, на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком и создания условий для блокирования наших подразделений — там продолжаются бои. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах не только Северодонецка, но и Лисичанска, Устиновки, Тошковки, Золотого и Горного.
Спикер Министерства обороны Александр Мотузянык в эфире национального марафона заявил, что россия ищет слабые места в украинской обороне в районе Северского Донца и не оставляет попыток форсировать реку. «Они ищут слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки, — сказал Мотузяник. — Они ищут наши точки артиллерийские и пытаются их подавить. В общем форсирование водного препятствия — это очень непростая операция. Лисичанск, находящиеся на противоположных берегах реки Северский Донец, — последние подконтрольные Украине крупные города Луганской области».
читайте также: Российская Олимпийская чемпионка устроила истерику за дисквалификацию из-за нападения на Украину. Наши спортсмены ответили ей жестко
На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели, а осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Мариновка, Новое Враг нанес авиационных ударов с применением самолетов Су-25 вблизи Маринки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя.
На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск, а на лиманском активных боевых действий не вел. Враг продолжает закрепляться в районе Святогорска, проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман — Славянск, совершив обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки. На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает мероприятия по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны, а также осуществляет меры маскировки.
В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства. «В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования «Калибр», — сообщает Генштаб. — Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, что понесли потери в результате ведения войны на территории Украины.Проблему комплектования захватчики пытаются решить за счет обещаний благоприятных финансовых условий и введения краткосрочных контрактов на прохождение военной службы.Подобные контракты сами кафиры называют «в один конец».