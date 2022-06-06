В 103-й день войны украинская армия удержала контроль в Северодонецке и не дает рашистам захватить трассу из Бахмута.
Также наши подразделения успешно отразили штурм в направлении Довгенького, нанеся российским оккупантам потери.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 103-й день войны.
Детали и комментарии:«На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, говорится в сообщении. Также в Брянской области, в непосредственной близости к государственной границе с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от Харькова. оборонные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе и удержания контроля над автодорогой Белгород – Купянск, а в районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности. подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, понесшей группировку войск, осуществляет подготовку личного состава на территории российской федерации. Наши подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел».
Как информируют ВСУ, в Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными. Основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования наших войск в Лисичанске. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут — Северодонецк. На Лиманском направлении, с целью уничтожения фортификационных сооружений, враг обстреливал наши подразделения минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки, а также нанес ракетный удар по Николаевке. Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново. На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов. С целью разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.
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На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел, совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков. Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении, а на Южнобужском сосредоточивает усилия на содержании занятых рубежей, осуществляет подготовку к активизации боевых действий.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал, изменений не претерпела. Президент Владимир Зеленский заявил 6 июня, что пока украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси. «Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси», — сказал Зеленским журналистам.