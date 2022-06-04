В 101-й день войны враг нанес ракетные удары из тактического комплекса «Точка-У» по четырем городам Донбасса.
Наши защитники пытаются вернуть Северодонецк под полный контроль, а местный руководитель уверяет, что город еще остается украинским.
В 101-й день войны враг нанес ракетные удары по тактическому комплексу. Донбасса» />
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер 101-х суток войны.
Детали и комментарии:«На Слобожанском направлении противник продолжает сосредоточивать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск, – говорится в сообщении. — На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижение подразделений Сил обороны. Влияние на позиции наших войск На Донецком направлении оккупанты пытаются сдержать защитников и защитниц Украины путем нарушения системы логистического обеспечения. Бахмут, Краматорск, Константиновка и Лисичанск. Кроме того, российские захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Словак и Соледарь.
Руководитель Военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телемарафона заявил, что украинская армия принимает меры для возвращения Северодонецка под полный контроль, выразив уверенность, что «все удастся». «Я бы не сказал, что город оккупирован, — заявил Стрюк. — Был определенный военный успех со стороны орков, которым удалось пройти в город и захватить довольно существенную его часть, почти разделив пополам, если мы говорим о жилых кварталах, где они могут себя чувствовать уверенно, но нашим военным удалось перегруппироваться, построить линию обороны, и сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы все же город вернуть под полный контроль Украины. уверенность наших вооруженных сил, что все удастся».
По словам главы военной гражданской администрации, до начала штурма в Северодонецке оставалось около 13 тысяч населения. «Учитывая, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно и остается, за исключением небольшой части, которую оркам удалось вывезти из города принудительно на оккупированную территорию», — сказал он.
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Как информируют ВСУ, на Лиманском направлении враг применил артиллерию вблизи Святогорска, Стародубовки и Николаевки, а на Бахмутском применял минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по районам населенных пунктов Торецк, Нью-Йорк, Врубовка, Покровское, а также Ка-52 недалеко от Берестового и Клинового. В районе города Донецк противник обстреливал населенные пункты Никольское, Красногоровка, Веселое и Новоселовка, применил вооружение самолетов Су-25 по районам Новомихайловки, Маринки. Ракетно-авиационные удары нанесены по населенному пункту Курахово.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг применял реактивные системы залпового огня по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща. Авиационный удар самолетами Су-25 нанесен по населенному пункту Каменское. На Южнобужском направлении обстановка изменений не претерпела. Противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
«Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия, — констатирует Генштаб. — Российские кафиры, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях. Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию».