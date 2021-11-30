Юрий Зубко: «На Троещине в скором времени начнется строительство многофункциональной больницы»
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Юрий Зубко. Фото: из архива депутата
Депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрий Зубко в интервью «Вечернему Киеву» рассказал о своей депутатской деятельности в Деснянском районе.
< strong>Депутату Киевсовета (фракция «Батькивщина»), заместителю председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрию Зубко жители Деснянского района впервые доверили представлять свои интересы в горсовете в 2015 году.
Какие проекты удалось воплотить за годы депутатства и что побудило продолжить работу на округе в новом созыве, — об этом Юрий Зубко рассказал в интервью «Вечернему Киеву».
Юрий Зубко на сессии Киевсовета. Фото: из архива депутата
—Юрию Григорьевичу, с какими вопросами к вам чаще всего обращаются избиратели?
— Работа депутатов местных советов несколько отличается от работы парламентариев. Если «под куполом» принимают законы и ведут разговоры о глобальном, то депутатам на местах чаще приходится решать реальные проблемы жителей. Поэтому иногда чувствуешь себя эдаким завхозом, у которого лежат заявки на ремонт крыш, замену лифтов, асфальтного покрытия, установка скамеек у дома…
Один избиратель приходит с просьбой помочь отыскать работу, другой просит помочь материально, где надо завезти песок на детскую площадку, а еще где-то — заменить окна в школе или отремонтировать пищеблок…
Подвалы, крыши, ремонты, жалобы — это все будни депутата Киевсовета. На сессии тоже, как правило, решаются текущие вопросы жизнедеятельности города, а не, образно говоря, планирование полетов на Марс. 11/jurij-zubko-nanbsptroyeshhini-nezabarom-rozpochnetsja-budivnictvo-bagatofunkcionalnoyi-likarni-437bcc3.jpg» alt=»Юрий Зубко: «На Троещине в скором времени начнется строительство многофункционально />
Юрий Зубко ведет прием избирателей. Фото: из архива депутата
—Наш традиционный вопрос к депутатам, которые в Киевсовете работают не впервые — что глобального удалось сделать для своих избирателей в течение прошлого созыва? — Глобально за период работы в прошлом созыве удалось отремонтировать центральный стадион .
Это была сложная история с отстаиванием финансирования, проведением многочисленных встреч с жильцами, выполнением самих работ. Все это сопровождались кучей нервов и недоразумений, но на выходе жители Троещины получили настоящую спортивную арену, жизнь на которой бурлит почти круглосуточно. Это то, чем в самом деле горжусь. -14a92ff.jpg» alt=»Юрий Зубко: «На Троещине в скором времени начнется строительство многофункциональной больницы»» />
Юрий Зубко с юными футболистами. Фото: из архива депутата
— Приходилось слышать, что вы большой сторонник здорового образа жизни и активно пропагандируете его среди избирателей… Когда впервые победил на округе, то пообещал жителям, что гиподинамия (снижена подвижность). ) им теперь не грозит. Обещание свое выполняю и сегодня.
Например, семейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья», которые мы проводим уже несколько лет подряд, собирают все больше и больше участников. Люди не только охотно участвуют, но благодарят, потому что такие соревнования объединяют семьи, развивают здоровый дух конкуренции, в конце концов просто прибавляют настроения.
—На Троещине создана Лига дворового футбола. Что это за организация и чем она занимается?
—Лига дворового футбола Деснянского района создана в 2016 году. Сначала в ней было несколько коллективов, а сегодня она объединяет почти 40 команд всех возрастов.
А начиналось все с желания забрать молодежь с улицы, заполнить их свободное время чем-нибудь полезным, чтобы подростки на пути взросления не начали искать альтернативу. Ведь определенная репутация нашего района всем известна (хотя в реальности слухи о наркоманах в каждой подворотне очень преувеличены).
Мы вышли с предложением к молодежи создать дворовые футбольные команды, начали тренировать ребят, проводили соревнования. Сегодня у нас уже есть традиционные матчи на День Независимости Украины (Кубок независимости), День защитников и защитниц Украины (Кубок непобедимых), День Конституции Украины (Кубок Конституции).
С юными футболистами встречаются ветераны «Динамо Киев», а когда тебе в 12-13 лет давит руку твой кумир — Владимир Мунтян, Александр Шовковский или Алексей Михайличенко, то можете представить, какие чувства переполняют подростков. Затем горы могут свернуть. .jpg» alt=»Юрий Зубко: «На Троещине в скором времени начнется строительство многофункциональной больницы»» />
Юрий Зубко с членами Лиги дворового футбола. Фото: из архива депутата
—Еще приходилось слышать, что в Деснянском районе удалось обустроить площадку для выгула собак, но не за бюджетные средства, а за средства, собранные с помощью самого масштабного средства… /strong>
—Можно улыбнуться, когда депутат рассказывает о созданной выгулочной площадке для собак, но на самом деле получить территорию и возвести там бесхитростные принадлежности были непросто. А потребность в таком участке для масштабного района очень велика.
Площадка теперь у нас есть — снова спорт помог. Ведь средства на его строительство собирали с помощью забега с собаками и даже, благодаря количеству участников (более 400 бегунов), попали в Книгу рекордов Украины. Если в прошлом созыве мы добивались строительства выгульной площадки, то лоббировать создание нормальных условий для захоронения домашних питомцев. О том, насколько это важный вопрос, можно судить по количеству несанкционированных захоронений в разных районах Киева.
Поэтому всячески буду поддерживать строительство крематория и кладбища для животных в конце улицы Пуховской, вдали от жилых домов. Цивилизованность общества в том числе определяется и потому, как это общество относится к животным.
Юрий Зубко на площадке для выгула собак. Фото: из архива депутата
— Что еще в планах сделать для своих избирателей в ближайшие 4 года?
—Я не могу обещать людям решить все проблемы, депутатам не выдают волшебную палочку, но в пределах полномочий несколько изменить можно.
Среди вопросов, которыми сейчас занимаюсь, введение моратория на новое строительство в поселке Быковня. Мораторий должен действовать до тех пор, пока не будет выполнен детальный план территории, которой и требует решения Киевсовета от 14.04.2016 года.
Детальный план Быковни, в частности, предусматривает реконструкцию школы № 23 и возведение еще одного учебного заведения. Планировалось построить два детсада на 367 мест и провести реконструкцию ДОУ-175, чтобы увеличить его способность принимать детей.
Также построить Центр детского творчества и досуга, возвести Центр для реабилитации участников АТО. И вообще учесть потребность поселка в инженерных коммуникациях и дорожной инфраструктуре. Пока все это в планах.
Я понимаю, пандемия внесла свои коррективы в городской бюджет, но в таком случае, считаю, нужно запретить и все остальное строительство (возведение жилых комплексов и др.) на территории этого поселка. .
Уже потому, что сейчас ситуация с канализацией в Быковне почти критическая, поэтому периодически нечистоты вывозят машинами. Ведется активное строительство, но недостаточно лимитов электроэнергии, нагрузка на энергосистемы увеличилась и периодически отключается система электроснабжения, приводящая к выходу из строя техники и различных приборов. Жилой массив Выгурищина сейчас более 40 учеников, учатся в нескольких изменениях. В настоящее время выделены средства на разработку земельного участка, выполнены проекты по водоотводу и планированию. На начало строительных работ планируется выделить 20 млн грн, обещают начать уже в следующем году.
Юрий Зубко с обитателями Быковни. Фото: из архива депутата
—В прошлом году Департамент архитектуры КГГА выдал разрешение на строительство больницы на пересечении улиц Милославской и Николая Закревского. Какая сейчас там ситуация?
— Троещина — один из крупнейших районов столицы. Здесь проживает почти 300 тысяч населения. На такое количество людей учреждений здравоохранения не хватает. А тут еще неприятный сюрприз с коронавирусом и потребность в большем количестве больничных мест сразу стала жизненно необходимой.
Мы с депутатами Киевсовета уже давно отстаивали необходимость строительства нового учреждения. Больница на 150 койкомест с собственным родильным отделением очень важный проект для Троещины. Для его реализации у города есть все возможности.
В настоящее время разрабатывается проект заведения, согласно полученным от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА требований. Затем начнется строительство.
А чтобы строительство больницы не стало долгостроем, мое депутатское сопровождение будет на всех этапах проектных работ и строительства.
Юрий Зубко во время встречи с пенсионерами на избирательном округе. Фото: из архива депутата — какими еще планами хотите еще поделиться? На лесном массиве, на улице Милютенко, 23 есть старое семейное общежитие, стены которого практически полностью. съел» грибок.
Здание общежития было признано аварийным еще в 2005 году, но только в 2016 году было принято решение построить новый дом, квартиры в котором предоставят жильцам общежития.
Люди, живущие там, ждут достройки нового комплекса на пересечении улиц Милютенко и Шлем Алейхема, куда должны быть отселены. В 2022 году планируется прокладка внешних инженерных сетей к новостройке.
По этой каденции будут сделаны определенные шаги для реализации моего замысла о возведении на Троещине настоящего Ледового дворца — строительство ледовой арены и спорткомплекса. Оно, согласно принятому ДПТ, уже одобрено Киевсоветом. Поэтому в очередной раз хочу поблагодарить коллег-депутатов за поддержку этой инициативы. budivnictvo-bagatofunkcionalnoyi-likarni-e2dcc63.jpg» alt=»Юрий Зубко: «На Троещине в скором времени начнется строительство многофункциональной больницы»» />
Юрий Зубко во время шахматного турнира. Фото: из архива депутата
В Молодежном парке, на Данькевича, 4 будет создана настоящая театральная сцена. Сейчас мы здесь проводим каждый четверг танцевальные вечера, и они пользуются большой популярностью у жителей. Новая сцена позволит устраивать концерты, выступления любительских и профессиональных коллективов, проводить разнообразные публичные мероприятия.
Ведь развитие спорта и культуры в трудные времена, как сейчас, чрезвычайно важно, ведь речь идет даже не о развлечениях, а о поддержке. духа, о том, что придает настроение и внушает надежду в светлые времена, которые, поверьте, не за горами. strong>Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»