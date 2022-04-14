Юрий Федоренко: «У нас хватит сил и средств, чтобы защитить Киев и киевлян»
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Юрий Федоренко. Фото: из архива депутата
Депутат Киевсовета в интервью «Вечернему Киеву» рассказал о своей службе в составе 128 батальона Теробороны.
Юрист, участник АТО, депутат Киевсовета Юрий Федоренкозащищает Киев от российских оккупантов в составе 4 роты 128 батальона 112 Отдельной Бригады территориальной обороны города Киева.
Юрий Федоренко. Фото: из архива депутата
ВОЙНА НЕ ПЕРВАЯ, НО НЕОЖИДАЕМАЯ
— Господин Юрий, судя по вашей биографии, эта война для вас не первая…
— Да. С 2009 года по 2015 годы я проходил службу в Национальной гвардии Украины и 2014 года участвовал в АТО.
В 2015 году получил боевое ранение и меня уволили по состоянию. В меня статья «непригодное в мирное время и частично годное в военное».
После того, как Верховная Рада наконец-то приняла закон о Территориальной обороне, я принял решение вступить в ТРО, поскольку это можно сделать с здоровью.
Кстати, я являюсь советником оборонного комитета Верховной Рады и когда прорабатывался закон о ТРО, был одним из тех, кто настаивал на правке, чтобы структуры Теробороны могли быть перемещены внутри страны. есть в Киеве, могут быть выдвинуты, например, в Мариуполь или Луганск, или в любое другое место для усиления позиции. Эта правка учтена в законе.
— Многие эксперты прогнозировали, что Путин не отважится на полномасштабное вторжение. А была ли эта война неожиданностью для вас — АТОвца?
— Думал, что после признания россией временно оккупированных территорий Украины может быть эскалация именно на этих направлениях (ОРДЛО), но что будет полномасштабная. процент вероятности этого для меня был очень низким.
Однако хуже всего случилось. 24 февраля в пять утра мне позвонил отец, сказал: «Сын, началась война». После этого за окнами пролетело несколько наших истребителей. Включил телевизор, чтобы узнать новости, позвонил комбату Теробороны.
Мне выпало защищать Киев в составе 4 роты 128 батальона 112 Отдельной Бригады территориальной обороны города Киева.
У нашей Олесь Маляревич, Вадим Васильчук и я. Именно поэтому наш батальон еще называют депутатским.
С первых дней войны мы приступили к выполнению важных задач по защите Киева.
Олесь Маляревич, Виталий Кличко, Юрий Федоренко, Вадим Васильчук, . Фото: из архива депутата
ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
—К выполнению каких именно задач вы приступили?
— Первые восемь дней мы удерживали аэродром «Чайка», у нас были боевые столкновения с ДРГ, задерживали агентов.
В коллективе большинство людей были необстреляны, но все очень быстро собрались и начали выполнять поставленные задачи по охране нашего города и государства. Сейчас могу сказать о нашем подразделении: если сравнивать с началом войны и сегодня, то это совершенно разные подразделения.
Сегодня уровень подготовки, знаний и боевого согласования нашего батальона достаточно высок.
< strong>— Чем занимаетесь после освобождения Киева от оккупантов?
— Охраняем столицу от возможных провокаций противника и занимаемся разоблачением работы вражеских диверсионно-разведывательных групп, находящихся в городе. Также помогаем Нацполиции и Нацгвардии следить за порядком в городе.
Одной из важных задач территориальной обороны является и помощь населению, как в Киеве, так и за его пределами, в частности в регионах, которые были. Речь идет о прямых поставках гуманитарной помощи.
Юрий Федоренко — доставка гуманитарной помощи. Фото: из архива депутата
СМОГУТ ЛИ ОРКИ ЗАХВАТЫТЬ КИЕВ
—Тактику ведения войны путина эксперты нередко ассоциируют с действиями гитлера. К сожалению, последнему при очередном наступлении удалось захватить Киев. По вашему мнению, возможно ли повторное наступление орков на столицу Украины и может ли оно быть удачным?
— Что касается возможности наступления, то, согласно текущей информации, возможен любой сценарий развития событий. Удастся ли врагу захватить Киев? Нет.
Этот, что сегодня к обороне города и населенным пунктам Киевщины, которые были в оккупации, силы ВСУ и Теробороны готовы. Первое наступление для нас было неожиданностью, но если удалось его отразить, то теперь — тем более. Сегодня основные силы ВСУ направлены на Восток. Достаточно ли сейчас укреплен Киев?
— Более, чем достаточно. Сил и средств для того, чтобы защитить Киев и киевлян у нас хватает. `
— Одно скажу точно, победа всегда будет за Украиной. Ведь мы воюем на своей земле, за свою родину, свои семьи…
Возможно, цена этой победы для украинского народа будет высокой, но то, что мы победим — однозначно.
Юрий Федоренко. Фото: из архива депутата
МИРНЫЕ ПРЕГОВОРЫ И ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ
—На вашу ли может закончиться война путем мирных переговоров?
< - Дипломатические переговоры - неотъемлемый процесс любой войны. Но, по моему мнению, переговоры, прежде всего, должны быть с европейскими партнерами и США. С тем, чтобы они ужесточили санкции в отношении России и предоставили необходимое вооружение Украине. То есть, нужно сделать все для того, чтобы заставить РФ покинуть территорию нашего государства.
Ведь, если в России начнется экономический кризис (а он уже начался), то агрессору не хватит средств на вооружение армии. Плюс к этому, в Украине будет достаточно оружия для достойного отпора врагу. Тогда она вынуждена будет забраться с территории нашего государства.