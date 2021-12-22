Юлия Ярмоленко: «Во время пандемии встречи „глаза в глаза“ имеют особую ценность»
Юлия Ярмоленко. Фото: Борис Корпусенко
Депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления в интервью рассказала о сотрудничестве столичных властей и общественности и поделилась проблемами и перспективами развития Общественного бюджета.
Недавно в Киеве прошел пятый городской Форум развития гражданского общества.
Одной из наиболее активных его участниц была депутат Киевсовета (Единство), глава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей Юлия Ярмоленко.
В интервью депутат поделилась впечатлениями об этой мероприятии и рассказала о важнейших аспектах развития Общественного бюджета.
Юлия Ярмоленко. Фото: Борис Корпусенко
«АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВО РАБОТАЕТ ЗА ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
— Госпожа Юлия, недавно в Киеве прошел пятый городской Форум развития гражданского общества. По вашему мнению, настолько действенны такие мероприятия?
— Городской Форум — очень мощное мероприятие, во время которого его участники проанализировали вовлеченность общины в жизнь столицы, подвели итоги Общественного бюджета и развития демократического общества.
В целом, по-моему, приветствуется любая платформа, являющаяся площадкой для обсуждения важных актуальных вопросов города и гражданского общества.
Наибольшая эффективность таких мероприятий заключается в том, что здесь происходит озвучивание разных точек зрения представителей разных сторон — общины, власти, общественных организаций, международных институтов.
Также Форум принадлежит к тем уникальным мероприятиям, где проходит энергетический обмен и синергия. мнениями, что генерирует новое видение решения тех или иных вопросов.
Ведь, если к примеру взять общину, то у разных ее представителей видения в одном и том же каком-то вопросе могут быть кардинально разными. И это вполне нормально.
Интересно было услышать и мнение авторов, побеждающих в тех или иных проектах (например, Общественного бюджета).
Очень положительно то, что на таких мероприятиях выступают международные эксперты, которые делятся практиками развития гражданского общества в своих странах. .
Юлия Ярмоленко получила удостоверение депутата. Фото: Борис Корпусенко
—Однако в большинстве случаев в условиях пандемии власти сотрудничают с обществом в новом формате— онлайн. Настолько, по вашему мнению, это может быть эффективно?
— В условиях пандемии такой тренд является мировым. Настолько такое сотрудничество эффективно, сегодня сказать трудно. Скорее результат сможем увидеть через несколько лет.
Однако можно заключить, что активная общественность найдет возможность работать при любых обстоятельствах.
То есть, в период пандемии жизни в обществах не замерло, активно продолжается, хотя и другим способом — «виртуальный». Общества, в частности, организуют Скайп-общение, во время которого обсуждают различные проекты, проводят обучение в формате вебинаров и др.
Например, благодаря электронным инструментам прямой демократии, реформа Общественного бюджета Киева позволила в 2021 году привлечь на 70 тысяч голосов больше, чем за предыдущий год.
Это свидетельствует о заинтересованности киевлян и эффективности работы этого инструмента.
С другой стороны уже возобновляются офлайн встречи. Мы постепенно возвращаемся к формату, который был к пандемии. Ведь когда встреча проходит «глаза в глаза», с энергетическим обменом, этого не может заменить ничто. Считаю, украинская традиция проводить вече, там где за взглядом собеседника чувствуешь, настолько человек тебя понимает, имеет наибольшую силу .
Но с другой стороны, в онлайн-формате есть свои плюсы — экономия времени (в частности, не тратится время на то, чтобы добраться до места проведения мероприятия), отсутствие риска инфицироваться каким-либо заболеванием (что сейчас актуально).
Юлия Ярмоленко на сессии Киевсовета. Фото: Алексей Самсонов
«ПРОЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО БЮДЖЕТА НЕСТОИТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ»
— Какими, по вашему мнению, являются основные проблемы развития Общественного бюджета?
— Прежде всего, недостаточная коммуникация между органами, регулирующими отношения между участниками Общественного бюджета.
В частности, это касается Общественной бюджетной комиссии (ГСК), в которую входят представители общественных организаций с разными мнениями, видениями и приоритетами. Поэтому неудивительно, что иногда внутри этого представительного органа возникают недоразумения.
Потом — отсутствие мотивации чиновников реализовывать проекты Общественного бюджета. Ведь эти люди за те же зарплаты получают еще дополнительную нагрузку по Общественному бюджету. Одно дело — провести реконструкцию школы за 20-25 млн грн. Другое — за эти 25 млн грн реализовать, условно говоря, 100 проектов. При этом пообщаться со 100 авторами, адаптировать их идеи и видения (часто непрофессиональные) к сегодняшним реалиям.
Поэтому нередко возникает конфликт интересов между теми, кто стремится реализовывать проекты со своим видением и теми, кто подходит к этому делу с профессиональной точки зрения.
— А сколько, по вашему мнению, оптимально было бы подавать проектов?
— Сейчас существует ограничение — 5 проектов. Но есть люди, которые хотят подать проекты в разных сферах. Поэтому, по-моему, не следует ограничивать по количеству. Или в крайнем случае, чтобы это было хотя бы 10 проектов.
Также в этом году не было конкуренции межтематических проектов, которых к участию в конкурсе допустили только четыре.
В отличие, подали очень многие проекты, касающиеся образования, ЖКХ, молодежи и спорта. Но нужно равномерно развивать город по разным тематикам, вместо доминирования лишь нескольких секторов.
Отдельная тема—финансирование проектов…
Юлия Ярмоленко во время встречи с избирателями. Фото: из архива депутатки
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЭТО—ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ»
—Кстати, часто проекты не реализуются из-за несоответствия Бюджетному кодексу. Какое здесь должно быть решение?
— Да. Положение о финансировании, которое предусмотрено Бюджетным кодексом, не дает возможности добюджетировать регионы в рамках дополнительно выигранных проектов Общественного бюджета. Поэтому райгосадминистрации не заинтересованы, чтобы из выделенных им бюджетных средств были выделены средства. >
— Что делать в такой ситуации?
—Ранее с этой целью выделяли дополнительное финансирование. И люди воспринимали это как дополнительные возможности.
А сегодня в районах возникает внутреннее сопротивление: зачем нам из ограниченных бюджетов на образование, ЖКХ и прочее еще реализовывать проекты ГБ? Которые, на их профессиональный взгляд, не имеют сверхважности…
Финансирование в рамках выделенных бюджетных средств касается и проектов в сфере культуры, молодежи и спорта, которые заняли второе и третье место по количеству выигранных.
< Например, чтобы в Дарницком районе следующего года реализовать проект Общественного бюджета по культуре, то нужно снять средства с ремонта музыкальной школы.
Так что у работников управления культуры райгосадминистрации возникает закономерный вопрос — а настолько проект Общественного бюджета является более приоритетным?
Поэтому важно, чтобы Общественный бюджет перешел в формат дополнительного бюджетного ресурса. продолжается наработка нового Положения об Общественном бюджете. Что, по-вашему, там непременно должно быть?
— Новое Положение нужно сформировать с учетом всех тех проблем, которые я перечислила. В частности, это: дополнительное финансирование в бюджете, проведение информационной кампании, чтобы люди видели возможности и преимущества Общественного бюджета, возможность предоставлять неограниченное количество проектов.
Перед утверждением нового Положения нужно собрать и проанализировать мнения авторов, членов ГСК, депутатов, исполнителей. И сформулировать окончательное решение.
Общественный бюджет, как и гражданское общество, это живой организм. Его ценности и интересы видоизменяются вместе с обществом. Поэтому, изучив опыт других городов, мы пришли к выводу, что новое Положение непременно нужно адаптировать в соответствии с такими изменениями.
Юлия Ярмоленко при высадке деревьев и кустов в Дарницком районе. Фото: Из архива депутатки
«ЕСЛИ СОСЕДА УДАЛОСЬ, ТО И МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ»
— Вы — опытный депутат. Насколько эффективно в нашей столице реализуются проекты Общественного бюджета?
—Если авторы активны и на совесть работают райгосадминистрации, то проекты реализуются хорошо.
Случается, что большой проект не успевают реализовать за один год (это преимущественно касается тех, где предварительно нужно изготовить проектно-сметную документацию). Тогда он реализуется за 2 года.
—Как привлечь больше киевлян для участия в Общественном бюджете?
—Людям нужно объяснять, что это за инструмент. А главное, они должны видеть реальные результаты его применения. Это увлекает и стимулирует к активности. Ведь если кому-то удалось сделать, то почему не попробовать и мне…
Также постоянно должна проводиться разъяснительная работа: как подать проект, как его оформить. Иногда новым авторам следует начинать с малого — первый проект может быть представлен на 100 тыс. грн. А потом — постепенный рост в масштабах.
— Спасибо за разговор!
Инна БИРЮКОВА