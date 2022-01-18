Ukrainian Fashion Week состоится в Киеве в начале февраля

magictr | 18.01.2022 | Новости | Комментариев нет

472

Ukrain в Киеве на начале февраля

фото Бориса Корпусенко

Видео всех показов и событий недели моды, которая пройдет с 3 по 6 февраля, будут доступны онлайн.

Основан в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой неделей моды в регионе и с тех пор не пропустил ни одного сезона. С года его приоритетными направлениями развития до сих пор остаются поддержка молодых дизайнеров и брендов. Организаторы отмечают, что этот сезон, как и предыдущие, проведут в phygital-формате (физически-цифровом): профессиональное сообщество инфлюэнсеров) пригласят посетить неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные ограничения.

В то же время для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW будет доступен онлайн.

Видео всех событий Ukrainian Fashion Week FW22-23 будут на сайте fashionweek.ua и на медиасервисе Megogo.

Ukrainian Fashion Week состоится в Киеве на начале февраля

Виктория Бабич-ВЕ , «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr