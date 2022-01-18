Ukrainian Fashion Week состоится в Киеве в начале февраля
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фото Бориса Корпусенко
Видео всех показов и событий недели моды, которая пройдет с 3 по 6 февраля, будут доступны онлайн.
Основан в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой неделей моды в регионе и с тех пор не пропустил ни одного сезона. С года его приоритетными направлениями развития до сих пор остаются поддержка молодых дизайнеров и брендов. Организаторы отмечают, что этот сезон, как и предыдущие, проведут в phygital-формате (физически-цифровом): профессиональное сообщество инфлюэнсеров) пригласят посетить неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные ограничения.
В то же время для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW будет доступен онлайн.
Видео всех событий Ukrainian Fashion Week FW22-23 будут на сайте fashionweek.ua и на медиасервисе Megogo.
Виктория Бабич-ВЕ , «Вечерний Киев»