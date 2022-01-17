Тысячи людей, палатки и транспортеры: ситуация в аэропорту «Киев» перед прилетом Порошенко

magictr | 17.01.2022 | Политика | Комментариев нет

Поклонники Порошенко в аэропорту «Киев». Фото: Даша Гришина

В «Жулянах» собралось около 7000 тысяч сторонников пятого Президента— Петра Порошенко.

Народный депутат, лидер «Европейской солидарности» и пятый президент Украины Петр Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене в «угольном деле» пророссийского политика Виктора Медведчука, сегодня возвращается в Украину. Самолет из Варшавы должен приземлиться в 9:00 в аэропорту «Киев» имени Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны»).

Однако уже сейчас вблизи аэродрома прилет бывшего главы государства ждут тысячи сторонников.