Тысячи людей, палатки и транспортеры: ситуация в аэропорту «Киев» перед прилетом Порошенко
Поклонники Порошенко в аэропорту «Киев». Фото: Даша Гришина
В «Жулянах» собралось около 7000 тысяч сторонников пятого Президента— Петра Порошенко.
Народный депутат, лидер «Европейской солидарности» и пятый президент Украины Петр Порошенко, которому выдвинули подозрение в госизмене в «угольном деле» пророссийского политика Виктора Медведчука, сегодня возвращается в Украину. Самолет из Варшавы должен приземлиться в 9:00 в аэропорту «Киев» имени Сикорского (бывший аэропорт «Жуляны»).
Однако уже сейчас вблизи аэродрома прилет бывшего главы государства ждут тысячи сторонников.
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В Службе безопасности Украины отмечают, что основу подозрения Порошенко составляют показания чечевиц, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства. В том числе и стенограмма заседания СНБО, на котором тогдашний президент якобы дал поручение сорвать контракты на поставку угля с ЮАР. Звучала информация, что это будет арест и залог в размере 1 миллиарда гривен Правоохранители будут просить суд взять Порошенко под стражу. В СМИ также фигурировала инсайдерская информация, что якобы Порошенко также предложат внести залог в размере 1 миллиарда гривен.
История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение, а через несколько часов стало известно, что он едет в якобы заранее запланированное зарубежное турне.
Все фото — Даша Гришина для «Вечернего Киева».
< strong>Елена ПЕТРИШИН, Даша ИГРЫ ШИНА «Вечерний Киев»