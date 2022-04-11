Тысячи киевлян записались в добровольцы-спасатели, чтобы разбирать завалы

magictr | 11.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Тысячи записей у добровольцы-спасатели, чтобы разбирать завалы

Добровольцы-спасатели в Бородянке. Фото: ГСЧС

Вместе с бойцами ГСЧС добровольцы очищают территорию от строительного мусора и ищут тела погибших.

Более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями. Большая часть — это жители Киева и области.

«Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда уже вызовут работать?» подтверждают их решимость помочь людям», — говорят в ГСЧС.

Впрочем, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех одновременно. Поскольку для начала необходимо разминировать территории от ловушек врага. Ведь Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина.

«Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы», — добавляют в ГСЧС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигальсообщал, что на восстановление населенных пунктов в Киевской области, правительство выделило 400 миллионов гривен.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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