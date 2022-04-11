Тысячи киевлян записались в добровольцы-спасатели, чтобы разбирать завалы
Добровольцы-спасатели в Бородянке. Фото: ГСЧС
Вместе с бойцами ГСЧС добровольцы очищают территорию от строительного мусора и ищут тела погибших.
Более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями. Большая часть — это жители Киева и области.
«Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа «я зарегистрировался, когда уже вызовут работать?» подтверждают их решимость помочь людям», — говорят в ГСЧС.
Впрочем, органы местной власти и самоуправления не могут привлечь всех одновременно. Поскольку для начала необходимо разминировать территории от ловушек врага. Ведь Украина, в отличие от страны-агрессора, ценит жизнь каждого гражданина.
«Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы», — добавляют в ГСЧС.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигальсообщал, что на восстановление населенных пунктов в Киевской области, правительство выделило 400 миллионов гривен.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»