Туман в столице будет держаться до утра вторника

magictr | 06.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Туман в столице будет держаться до&nbsp

Из-за ухудшения видимости, водителям рекомендуют быть более осмотрительными. Фото: Борис Корпусенко

Видимость равна первому уровню опасности (200-500 метров).

К концу суток 6 декабря и утром 7 декабря в Киеве обещают туман. Из-за ухудшения видимости, водителям рекомендуют быть более осмотрительными и:

  • снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;< /li>
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

В течение этой ночи Киев заснежило. Коммунальщики работали всю ночь в усиленном режиме— столичные улицы ночью убирали более 300 машин. Противоголедным раствором коммунальщики обработали мосты, путепроводы, подъемы, спуски и тротуары.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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