Туман в столице будет держаться до утра вторника
06.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Из-за ухудшения видимости, водителям рекомендуют быть более осмотрительными. Фото: Борис Корпусенко
Видимость равна первому уровню опасности (200-500 метров).
К концу суток 6 декабря и утром 7 декабря в Киеве обещают туман. Из-за ухудшения видимости, водителям рекомендуют быть более осмотрительными и:
- снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;< /li>
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
В течение этой ночи Киев заснежило. Коммунальщики работали всю ночь в усиленном режиме— столичные улицы ночью убирали более 300 машин. Противоголедным раствором коммунальщики обработали мосты, путепроводы, подъемы, спуски и тротуары.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»