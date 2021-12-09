Туман и гололедица в Киеве продержатся до пятницы
Видимость— 200 — 500 м. Фото: Даша Гришина
Киевлян предупреждают об И уровне опасности.
Второй день подряд в городе туманная и дождливая погода. Видимость — 200 — 500 м. В результате ледяного дождя образовался гололед, а на дорогах — гололедица. травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы.
Советы пешеходам:
Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
Рекомендации:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы. :
- Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров.
- При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.
- Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
- Не используйте автотранспорт с летними шинами.
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Отметим, что в городе работает техника< /u> для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Особое внимание уделяется путепроводам, подъемам и спускам, а также брусчатке и тротуарам.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»