Туман и гололедица в Киеве продержатся до пятницы

magictr | 09.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Туман и голедица&nbs

Видимость— 200 — 500 м. Фото: Даша Гришина

Киевлян предупреждают об И уровне опасности.

Второй день подряд в городе туманная и дождливая погода. Видимость — 200 — 500 м. В результате ледяного дождя образовался гололед, а на дорогах — гололедица. травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы.

Советы пешеходам:

Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части — переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Рекомендации:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах — это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы — так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу— попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 разы. :

    • Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и откажитесь от рискованных маневров.
    • При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.

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    • Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.
    • Не используйте автотранспорт с летними шинами.

    Отметим, что в городе работает техника< /u> для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Особое внимание уделяется путепроводам, подъемам и спускам, а также брусчатке и тротуарам.

    Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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